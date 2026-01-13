पेण रेल्वे स्थानकाजवळील बोगद्याच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण
पेण रेल्वे स्थानकाजवळील बोगद्याच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण
पेण, ता. १३ (वार्ताहर) : मुंबई-गोवा महामार्गावरील पेण रेल्वे स्थानकाजवळील बोगदा तसेच शहराच्या मुख्य प्रवेशद्वारालगतचा रस्ता गेल्या काही महिन्यांपासून अत्यंत खराब अवस्थेत होता. या ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्यामुळे शहरात ये-जा करणाऱ्या वाहनधारकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विशेषतः पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने वाहनांची घसरण, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची शक्यता वाढली होती. अखेर संबंधित रस्त्याचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाल्याने नागरिकांनी व वाहनचालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
पेण तालुक्यातील ग्रामीण भागात जाणारे महामार्गालगतचे अंतर्गत रस्ते, बोगद्याखालील रस्ता तसेच शहराच्या प्रवेशद्वारावरील रस्ते या सर्व ठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले होते. दररोज शेकडो वाहने या मार्गावरून प्रवास करत असल्याने दुचाकीस्वार, रिक्षाचालक, खासगी वाहने तसेच मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. अनेक वेळा वाहनांचे नुकसान होत होते, तर काही ठिकाणी अपघातही घडले होते. त्यामुळे हा रस्ता तातडीने दुरुस्त करावा, अशी मागणी वाहनधारक आणि नागरिकांकडून सातत्याने होत होती. पेण शहराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील रस्त्याची अवस्था तर अत्यंत बिकट झाली होती. अलिबाग किंवा पनवेलकडे जाणाऱ्या वाहनांना या ठिकाणी वाहन चालवणे जिकिरीचे बनले होते. खड्ड्यांमुळे वाहतूक संथ होत होती आणि कधी कधी वाहने अडकल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण होत होती. अखेर प्रशासनाकडून या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यात आले. त्यामुळे आता रस्ता सुस्थितीत आला असून, वाहतूक सुरळीत झाली आहे. दीर्घकाळ चालणारा आणि सुरक्षित रस्ता मिळाल्याने नागरिकांनी प्रशासनाचे आभार मानत समाधान व्यक्त केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.