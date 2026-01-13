रानवलीत मनरेगा कामांचा आढावा
रानवलीत मनरेगा कामांचा आढावा
श्रीवर्धन, ता. १३ (वार्ताहर) : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत श्रीवर्धन तालुक्यातील रानवली ग्रामपंचायतीतील मनरेगा व इतर योजनांशी संबंधित कामांची गटविकास अधिकारी माधव जाधव यांनी नुकतीच पाहणी केली. राज्यभरात राबवण्यात येणाऱ्या या अभियानात मनरेगा योजनांची सांगड हा महत्त्वाचा घटक असून, त्यानुसार सुरू व पूर्ण झालेल्या विविध कामांचा आढावा घेण्यात आला.
या वेळी जलतारा, गुरांच्या गोठ्यांचे वैयक्तिक लाभाची कामे, कंपोस्ट निर्मिती, घरकुल योजना तसेच विहिरींच्या कामांची पाहणी करून समाधान व्यक्त करण्यात आले. तसेच रानवलीत मंजूर असलेल्या पाच पानंद रस्त्यांबाबत पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. हे रस्ते दर्जेदार व निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक नियोजनाविषयी सूचना देण्यात आल्या.
या पाहणीवेळी सरपंच सुरेश मांडवकर, ग्रामपंचायत अधिकारी अभिजित माने, सदस्य समीर पोपळणकर यांच्यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे अभियानातील कामांना गती मिळून ग्रामविकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.