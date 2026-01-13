ब्राह्मण विद्यालय, चरई येथे क्रीडा महोत्सव जल्लोषात संपन्न
चरईतील ब्राह्मण विद्यालयाचा क्रीडा महोत्सव जल्लोषात
ठाणे, ता. १३ ः सुदृढ शरीरातच सुदृढ विचार वास करतात, या सुविचाराला साकार करत शनिवारी (ता. १०) चरई येथील ब्राह्मण विद्यालयामध्ये क्रीडा महोत्सव उत्साहात पार पडला. शिक्षणासोबत खेळांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा हा महोत्सव विद्यार्थ्यांसाठी पर्वणी ठरला.
क्रीडा महोत्सवाची सुरुवात विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका वंदना चव्हाण यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व श्रीफळ वाढवून करण्यात आली. खेळातून शिस्त, संघभावना व जिद्द निर्माण होते, असे प्रेरणादायी विचार व्यक्त करत त्यांनी विद्यार्थ्यांना सदैव खेळात सक्रिय राहण्याचा संदेश दिला. या महोत्सवात नेमबाजी, चेंडू फेकणे, ग्लासांचा मनोरा लावणे, दोरी उड्या, संगीत खुर्ची, वस्तू जमा करणे, चमचा लिंबू, बाटलीत पाणी भरणे, धावणे अशा विविध वैयक्तिक स्पर्धांसह लंगडी यासारख्या सांघिक स्पर्धा घेण्यात आल्या. प्रत्येक स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत आपली चपळता, कौशल्य व आत्मविश्वास दाखवून दिला.
या कार्यक्रमास विद्यार्थी, शिक्षकवृंद तसेच मोठ्या संख्येने पालक उपस्थित होते. पालकांनीही विद्यार्थ्यांचा उत्साहाला टाळ्यांच्या गजरात प्रोत्साहन दिले.
खेळ हा केवळ विजयासाठी नसून जीवनात हार-जीत स्वीकारण्याची शिकवण देतात. याचा प्रत्यय या महोत्सवातून आला. अशा प्रकारे आनंद, उत्साह, शिस्त व सद्विचारांची सांगड घालणारा हा क्रीडा महोत्सव ब्राह्मण विद्यालय येथे पार पडला.
