महागाईत तुरीचा घराला आधार
विक्रमगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा
विक्रमगड, ता. १४ (बातमीदार)ः विक्रमगड तालुक्यात अवकाळी पावसाचा भातशेतीला फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांचे खरीप पीक वाया गेल्याने बांधावरील तुरीच्या पिकामुळे काहीअंशी दिलासा मिळाला आहे.
खरीप हंगामात आंतरपीक म्हणून तुरीची लागवड केली जाते. सध्या पीक जोमाने आले असून, घरातील अन्नसुरक्षा तुरीमुळे टिकली आहे. कमी खर्च, रोगाचा प्रादुर्भाव अत्यल्प असल्याने पोषक घटकांनी समृद्ध अशा तुरीच्या पिकाने दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना जीवनावश्यक ठरत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, विक्रमगड तालुक्यातील बहुतांश शेतकरी अजूनही पारंपरिक भातशेतीवर अवलंबून आहेत. मात्र, उत्पादन खर्च जास्त आणि बाजारभाव कमी असल्याने उत्पन्न शाश्वत राहलेले नाही. अशा परिस्थितीत बांधावरील व खाचरातील तूर उत्पन्नाचे सुरक्षित साधन ठरत आहे.
लागवडीचे फायदे
- कृषी विभाग व स्वयंसेवी संस्थांनी तूर, हरभरा, उडीद, कडूवालसारख्या कडधान्य पिकांना प्रोत्साहन दिल्याने तालुक्यात लागवड वाढली आहे. यामुळे स्वतःच्या वापरासाठी डाळ उपलब्ध होते, शिवाय जादा उत्पादन विकून आर्थिक उत्पन्न मिळते. तुरीसाठी मोठी जमीन लागत नाही. शेताच्या बांधावर, माळरानावर किंवा खाचरात सहज लागवड करता येते. खताची गरज कमी, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव कमी आणि तणावरही नियंत्रण मिळते. त्यामुळे भातासोबत दुबार पीक घेणे शक्य होते.
महागाईच्या काळात आधार
गेल्या दोन-तीन वर्षांत तूरडाळीचे भाव प्रतिकिलो २५० ते ३०० रुपयांपर्यंत गेले आहेत. पुढील काळात भाववाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे. अशावेळी बांधावर उगवलेली तूर शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरत आहे.
दरवर्षी बांध किंवा खाचरात तूर लावतो. कमी खर्चात चांगले उत्पादन मिळते. भाताबरोबर दुबार पीक मिळते.
- गजानन पाटील, शेतकरी, ओंदे
