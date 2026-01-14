मकर संक्रांतीत मांजाचा धोका;
मकर संक्रांतीत मांजामुळे अपघातांचा धोका; बोईसर पोलिसांकडून जनजागृती
बोईसर, ता. १४ वार्ताहर : जिल्हा वाहतूक शाखा, पालघर अंतर्गत बोईसर येथे ३७ व्या रस्ता सुरक्षा अभियान २०२६ निमित्त ‘नियम जागृती रॅली’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या रॅलीद्वारे नागरिकांना वाहतूक नियमांचे महत्त्व पटवून देत सुरक्षित वाहन चालविण्याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात आली आहे.
या वेळी वाहतूक शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक संदीप नागरे व त्यांचे सहकारी उपस्थित होते. ‘वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन केल्यास अपघातांचे प्रमाण लक्षणीय स्वरूपात कमी करता येते,’ असे आवाहन पोलिस अधिकाऱ्यांनी या वेळी केले. या उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये वाहतूक शिस्तीबाबत सकारात्मक जनजागृती निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, मकर संक्रांतीच्या काळात, तसेच त्यानंतर उडविण्यात येणाऱ्या पतंगांच्या मांजामुळे विशेषतः दुचाकी वाहनचालकांना दुखापत होण्याचे प्रकार घडत असल्याने बोईसर वाहतूक पोलिसांनी त्याबाबत विशेष दक्षता घेतली आहे. संभाव्य आर्थिक, शारीरिक व मानसिक अपघात टाळण्यासाठी दुचाकी वाहनचालकांना हेल्मेट वापरण्याचे महत्त्व पटवून देत, त्यांच्या गळ्याभोवती संरक्षणात्मक प्रमाणित सुरक्षा पट्टे लावण्यात आले, जेणेकरून मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांना आळा घालता येईल. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राबविण्यात आलेला हा उपक्रम उपयुक्त ठरल्याचे या वेळी पाहण्यास मिळाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.