रायगड पोलिस दलातील मॅक्स श्वानाला अखेरची सलामी
सात वर्षांत महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये सहभाग
अलिबाग, ता. १४ (वार्ताहर) : रायगड पोलिस दलामध्ये कार्यरत असलेला मॅक्स या नावाच्या श्वानाचे मंगळवारी (ता. १३) सकाळी ६.३० वा. च्या सुमारास अल्पशा आजाराने निधन झाले. गेल्या सात वर्षांत मॅक्सने अनेक महत्त्वपूर्ण मोहिमांमध्ये विशेष कामगिरी बजावली आहे. रायगड पोलिस दलातर्फे मंगळवारी त्याच्यावर शासकीय इतमामात अंतिम संस्कार करण्यात आले.
मॅक्स श्वानाचा जन्म १० मार्च २०१७ रोजी झाला होता. मृत्यूसमयी त्याचे वय ८ वर्ष १० महिने ३ दिवस असे होते. मॅक्सने रायगड जिल्हा पोलिस दलात २०१८ ते २०२६ पर्यंत सेवा पार पाडली होती. त्याने राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपूर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) येथे पूर्ण केले होते. त्याच्या कामाचे स्वरूप हे स्फोटक पदार्थ शोधक असे होते. मॅक्सला आतापर्यंत एकूण ७८ बक्षिसांनी गौरविण्यात आले आहे.
विशेष कामगिरीमध्ये पेण बस स्थानकातील थ्रेड कॉल, माणगाव येथील गावठी बॉम्ब शोधण्याची कामगिरी, श्रीवर्धन येथील स्मोकर सेल, रेवदंडा येथील बोयावरील जीपीएस शोधण्यास मदत, रोहा येथील गावठी बॉम्ब, खालापूर येथील गावठी बॉम्ब, अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यावरील स्मोकर सेल अशा प्रकारची कामगिरी केलेली आहे. २०२३ मध्ये कोकण कर्तव्य मेळावा स्पर्धेमध्ये प्रथम कमांक प्राप्त केला होता. तसेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री अशा व्हिव्हिआयपी दौऱ्यांमध्ये मोलाचे योगदान दिले आहे.
