पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनचे पाच हजार कोटींचे कर्जरोखे
पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनचे पाच हजार कोटींचे कर्जरोखे
६.८० ते ७.३० टक्के व्याज
मुंबई, ता. १४ : ऊर्जानिर्मिती कंपन्यांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने पाच हजार कोटी रुपयांचा अपरिवर्तनीय, सुरक्षित कर्जरोख्यांचा इशू बाजारात आणला आहे. वेगवेगळ्या मुदतीच्या आणि वेगवेगळ्या रकमेच्या या कर्जरोख्यांसाठी ६.८० टक्के ते ७.३० टक्के एवढे व्याज मिळेल. या इशूला केअर, क्रिसिल, इक्रा यांनी एएए स्टेबल असे मानांकन दिले आहे. त्यामुळे या इशूला उच्च दर्जाची सुरक्षा असल्याचे मानले जात आहे.
मूळ इशू पाचशे कोटी रुपयांचा असून, त्यात आणखी चार हजार पाचशे कोटी रुपये मिळाल्यास ती रक्कमदेखील स्वतःकडे ठेवण्याचा अधिकार (ग्रीनशू ऑप्शन) कंपनीला मिळाला आहे. या इशूमध्ये १६ ते ३० जानेवारीदरम्यान गुंतवणूक करता येईल. या बाँडची मुदत पाच, दहा आणि पंधरा वर्षे आहे. हे बाँड राष्ट्रीय शेअर बाजारात नोंदणीकृत होतील. त्यातील पहिल्या टप्प्याचा प्रत्येक बाँड एक हजार रुपयांचा, तर दुसऱ्या टप्प्याचा झिरो कूपन बाँड प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा आहे.
ऊर्जा संक्रमणाचा भागीदार म्हणवली जाणारी पीएफसी ही स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती कंपन्यांना प्रामुख्याने कर्ज देते. त्यांनी आतापर्यंत ५.६१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत कंपनीला ८,९०० कोटी रुपये नफा झाला आहे. त्यांचा निव्वळ एनपीए देखील ०.३७ टक्के एवढा कमी आहे. या इशूमधून मिळणाऱ्या निधीपैकी ७५ टक्के निधी हा ऊर्जानिर्मिती कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी वापरला जाईल, तर उरलेला निधी कंपनीच्या सर्वसाधारण उद्दिष्टांसाठी वापरला जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.