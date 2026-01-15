(मुंबई टुडेसाठी )प्री, पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन
प्री, पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती
ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : नववी, दहावी व अकरावी ते पदव्युत्तर/व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज एनएसपी (नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर) शनिवार (ता. ३१)पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, मुंबई शहरचे सहाय्यक संचालक रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वतीने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग व शिष्यवृत्ती विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. भारत सरकारकडून पीएम-वायएएसएएसव्हीआय (यंग ॲचिव्हर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर व्हायब्रेट इंडिया) या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी नववी, दहावी व अकरावी ते पदव्युत्तर/व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे.
संकेतस्थळावर करा अर्ज
विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज https://scholarship.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावा. अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र, जातवैधता (लागू असल्यास), उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार-लिंक बँक खाते, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, मागील वर्षाचे गुणपत्रक, आधार प्रमाणीकरणासह ७५ टक्के उपस्थितीचा पुरावा इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
शिक्षकांचे मार्गदर्शन
मुंबई शहर जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालयातील प्राचार्य, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक मार्गदर्शन करावे. तसेच सर्व पात्र विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नयेत, असे आवाहनही इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर सहाय्यक संचालक रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.
