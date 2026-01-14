उमेदवारांची चोख रणनीती
कार्यकर्ते कामाला लागले; गल्ली, इमारतीच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : यंदा नगरसेवक व्हायचंच म्हणून मैदानात उतरलेल्या उमेदवारांना आधी पक्षाचे तिकीट मिळावे, यासाठी मोठी कसरत करावी लागली. त्यानंतर उमेदवारी अर्ज वैध ठरावा म्हणून केलेली कागदपत्रांची जुळवाजुळव, प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांची जमवा-जमव, सभा, प्रचार फेरीचे नियोजन आणि अर्थिक रसद अशा एक ना अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार केलेल्या उमेदवारांची उद्या गुरुवारी खऱ्या अर्थाने परीक्षा आहे. गेल्या महिनाभरात केलेले नियोजन आणि रणनीती किती कामी आली याचा प्रत्यय दिवसभरातील कार्यकर्त्यांच्या हालचाली आणि त्यांच्या देहबोलीतून येणार आहे. त्यामुळे आपल्या जास्तीत जास्त मतदारांनी सकाळच्या वेळेत मतदानाचा हक्क बजवावा म्हणून उमेदवारांनी कार्यकर्त्यांवर जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत.
मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक तब्बल नऊ वर्षांनंतर होत आहे. सदरची निवडणूक शिवसेना (ठाकरे)-मनसे युती, शिवसेना-भाजप-रिपाइं महायुती, काँग्रेस-वंचित आघाडी अशी एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अनेक जण बंडखोरी करत विरोधी पक्षातून, अपक्ष निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे यंदा प्रचार तळागाळात पोहोचल्याने संपूर्ण वातावरण ढवळून निघाले. त्यासाठी उमेदवार, कार्यकर्त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली असली तरी जास्त उमेदवार निवडणूक रिंगणात असल्याने किती मते मिळतील याबाबत सर्वच जण साशंक आहेत. मत विभागणीमुळे कोणालाच विजयाची हमी नाही. त्यामुळेच सर्वच उमेदवारांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत मैदानात राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी सकाळपासूनचे चोख नियोजन लावले आहे.
बूथवर, मतदान केंद्राबाहेर आणि टेबलवर कार्यकर्ते तैनात
घरातून निघालेल्या मतदारांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, त्यांचे मतदान कोणत्या केंद्रावर आहे याची माहिती देण्यासाठी विभागात टेबल घालून कार्यकर्ते बसवले जाणार आहे. तसेच मतदान केंद्राबाहेर एखाद्या उमेदवाराने मतदारांवर दबाव आणू नये म्हणून तेथेही कार्यकर्ते ठेवले जाणार आहेत. बूथवर काही संशय आल्यास किंवा दुबार मतदार आढळल्यास तत्काळ आक्षेप नोंदवण्यासाठी अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त केले जाणार असल्याची माहिती एका उमेदवाराने दिली.
मतदारांच्या कलाकडे लक्ष
मतदान केंद्रावर येणाऱ्या मतदारांचा कुणाकडे कल आहे. त्यांची देहबोली काय सांगते याकडे लक्ष ठेवण्यासाठी उमेदवारांनी आपली यंत्रणा कामाला लावली आहे. त्यामुळे आपली बाजू किती कशी आहे, याचा अंदाज उमेदवारांकडून लावला जाणार आहे.
