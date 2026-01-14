२० मिनिटांत तीन मोबाईल लांबवले
ठाण्यात बस डेपोवर चोरांचा उच्छाद
२० मिनिटांत तिघांचे मोबाईल लंपास
ठाणे, ता. १४ : रेल्वेतील मोबाईल चोरीच्या घटना ताज्या असतानाच, आता चोरट्यांनी आपला मोर्चा बस प्रवाशांकडे वळवला आहे. घोडबंदर रोडवरील आनंदनगर बस डेपो येथे मंगळवारी सायंकाळी अवघ्या २० मिनिटांच्या अंतरात तीन वेगवेगळ्या बसेसमध्ये चढणाऱ्या प्रवाशांचे मोबाईल चोरट्यांनी मोठ्या शिताफीने लांबवले आहेत.
एकाच ठिकाणी एकाच वेळी तिन्ही चोरीच्या घटना सायंकाळी ४:२५ ते ४:४५ या दरम्यान घडल्या आहेत. बस क्र. ६४ मध्ये ६८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक रवीचंदन अय्यर हे बसमध्ये चढत असताना चोरट्याने त्यांचा १५ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल खिशातून पळवला, तर दुसऱ्या घटनेत बस क्र. ८८ मध्ये वर्तकनगर येथे राहणाऱ्या ज्योती राजभोर (२०) ही तरुणी मुलुंडकडे जाणाऱ्या बसमध्ये चढत असताना तिचाही १५ हजारांचा फोन चोरीला गेला, तर तिसऱ्या घटनेत बस क्र. ६५ मध्ये कल्याण येथील सृष्टी पवार (२०) ही तरुणी बसमध्ये चढून तिकीट काढण्यासाठी गेली असता, तिला आपला नऊ हजार रुपयांचा मोबाईल चोरीला गेल्याचे समजले. एकाच ठिकाणाहून साधारण ३९ हजार रुपये किमतीचे तीन मोबाईल चोरीला गेल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी प्रवाशांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कासारवडवली पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस आता सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने चोरांचा शोध घेत आहेत.
