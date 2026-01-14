लोकशाहीचा आज उत्सव
लोकशाहीचा आज उत्सव
वसई-विरार पालिका निवडणुकीची जय्यत तयारी
वसई, ता. १४ (बातमीदार) ः वसई-विरार शहर पालिका निवडणुकांसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. यासाठी शहरातील २९ प्रभागांत मतदान केंद्रे सज्ज झाली असून साडेपाच वर्षांनंतर उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे.
वसई-विरार शहर महापालिका निवडणुकीत विविध पक्षांचे उमेदवार उभे राहिले आहेत. अपक्षांनीदेखील स्वतंत्र पॅनेल तयार केले आहेत. त्यामुळे काही दिवसांपासून निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली होती. पालिकेवर जास्तीत जास्त सदस्य निवडून यावेत, सत्ता मिळवण्यासाठी मतांचा जोगवा मागितला जात होता. गुरुवारी मतदानाचा हक्क बजावताना मतदार शहराचे कारभारी निवडणार आहेत. यासाठी महापालिकेनेदेखील जय्यत तयारी केली असून एक हजार ३३५ मतदान केंद्रांवर साहित्य व कर्मचारी रवाना झाले आहेत. तर मतदान सुरळीत पार पडावे, यासाठी प्रत्येक केंद्रावर करडी नजर ठेवण्यात येणार आहे.
--------------------------------------
प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज
- लोकशाही उत्सवात ११ लाख २६ हजार ४०० मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. मतदानाची गोपनीयता राखण्यासाठी आणि सुरक्षा कारणास्तव मतदान केंद्राच्या आत मोबाईल फोन नेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
- मतदान केंद्रावर फोटो काढणे किंवा व्हिडिओ बनवणे व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. तर मतदानाच्या टक्केवारीकडे विविध पक्ष, उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
--------------
पोलिस बंदोबस्त
- कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, कोणताही अनुचित प्रकार मतदान केंद्र परिसरात तसेच शहरात घडू नये, यासाठी पोलिस कर्मचाऱ्यांचा कडक पहारा असणार आहे.
- वसई-विरार शहर महापालिकेच्या निवडणूक कामकाजासाठी पालघर जव्हार, डहाणू, मोखाडा, विक्रमगड या भागातील कर्मचारीदेखील वसईत दाखल झाले आहेत. सकाळपासून मतदान केंद्रावर तैनात राहणार आहेत.
---------
मतदार - ११ लाख २६ हजार ४००
एकूण प्रभाग - २९
सदस्य संख्या - ११५
५४७ उमेदवार रिंगणात
मतदान केंद्र - १,३३५
निवडणूक निर्णय अधिकारी - ९
कर्मचारी - ८ हजार ४००
कंट्रोल युनिट - १,३३५
बॅलेट युनिट - ५,०००
पोस्टल मतदान - ९५०
----------
वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीच्या मतदानासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. निवडणुकीचे साहित्य, कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मतदारांनी सहभाग घ्यावा, यासाठी जनजागृती करण्यात आली होती.
- मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी
-----------
