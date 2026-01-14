ठाण्यात आचारसंहितेच्या १६ तक्रारी प्राप्त
ठाण्यात आचारसंहितेच्या १६ तक्रारी प्राप्त
ठाणे, ता. १४ : ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या असल्या तरी आचारसंहिता पथकाची नजर मात्र अधिक तीक्ष्ण झाली आहे. ठाणे पालिका निवडणुकीची आचार संहिता लागू झाल्यापासून ठाणे पालिकेच्या आचारसंहिता पथकाकडे १६ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी १४ तक्रारींचे निरसन झाले असून, दोन तक्रारी प्रलंबित आहेत. अशातच दुसरीकडे आचारसंहिता काळात अवघी नऊ हजार ५४० रुपयांची रोकड जप्त केल्याची माहिती आचारसंहिता अंमलबजावणी पथकाने दिली.
१५ डिसेंबरपासून लागू झालेल्या आचारसंहितेच्या काळात ठाण्यात आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे अमली पदार्थ आणि मोठ्या प्रमाणावर मद्यसाठा जप्त करण्यात आला आहे. निवडणूक विभागाच्या ‘फ्लाइंग स्क्वॉड’ आणि ‘सर्व्हिलियन्स’ पथकाने १५ डिसेंबर २०२५ ते १२ जानेवारी २०२६ या कालावधीत शहरात ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून मोठी कारवाई केली आहे. त्यात नऊ कोटी ६६ लाख ९० हजार रुपये किमतीचे ड्रग्ज, तर १७ लाख ५६ हजार रुपये किमतीचे (१६,८३९ लिटर) मद्य जप्त केले आहे. तपासणीदरम्यान एकूण नऊ हजार ५४० रुपयांची रोकड हस्तगत केली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी १,४६३ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
तक्रारींचे निवारण
निवडणूक जाहीर झाल्यापासून आचारसंहिता भंग झाल्याच्या एकूण १६ तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी १४ तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यात आल्या आहेत. २ तक्रारी अद्याप प्रलंबित असून, त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. निवडणूक काळात पैशांचा किंवा अमली पदार्थांचा गैरवापर टाळण्यासाठी नोडल अधिकारी आणि भरारी पथके २४ तास कार्यरत आहेत. प्रचाराची अधिकृत वेळ संपली असली तरी, ‘छुप्या’ पद्धतीने होणाऱ्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठाणे पालिकेचे निवडणूक पथक सतर्क आहे.
