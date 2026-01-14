डायल ११२ आपत्कालीन सेवा विशेष उपयोगी
डायल ११२ आपत्कालीन सेवा विशेष उपयोगी
वर्षभरात रायगड पोलिसांना २०, ६१७ नागरिकांचे मदतीसाठी कॉल
अलिबाग, ता. १४ (वार्ताहर) : आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तातडीची पोलिस मदत मिळावी, यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘डायल ११२’ हेल्पलाइन सेवा रायगड जिल्ह्यात अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत जिल्ह्यातून तब्बल २०,६१७ नागरिकांनी मदतीसाठी ११२ क्रमांकावर कॉल केला असून, पोलिसांनी तत्काळ प्रतिसाद देत अनेक प्रसंगात नागरिकांना दिलासा दिला आहे.
डायल ११२ या अत्याधुनिक आपत्कालीन सेवेमुळे अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांना काही मिनिटांतच पोलिस मदत उपलब्ध होत आहे. कॉल प्राप्त होताच संबंधित ठिकाणाची माहिती नियंत्रण कक्षातून जवळच्या पोलिस पथकाला देण्यात येते. त्यानुसार प्रशिक्षित अधिकारी व अंमलदारांचे पथक अत्याधुनिक वाहनांसह घटनास्थळी पोहोचते. आकडेवारीनुसार, सरासरी ६.१६ मिनिटांत पोलिस घटनास्थळी दाखल होत असून, ही वेळ नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरत आहे. गेल्या वर्षभरात आलेल्या एकूण कॉलपैकी सुमारे ९० टक्के कॉल्स यशस्वीपणे स्वीकारण्यात आले आहेत. घरगुती भांडणे, किरकोळ वाद, मारामारी, रस्ते अपघात, चोरी, संशयास्पद हालचाली तसेच घडलेला गुन्हा अशा विविध कारणांसाठी नागरिक ११२ क्रमांकावर संपर्क साधत आहेत. यामध्ये घरगुती व सार्वजनिक भांडणांच्या तक्रारींचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. २४ तास कार्यरत असलेली ही सेवा ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी विशेषतः उपयोगी ठरत आहे. पोलिस तातडीने घटनास्थळी पोहोचत असल्याने अनेक वेळा संभाव्य गंभीर परिस्थिती टळल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
प्रतिक्रिया :
रायगड जिल्हा पोलिस दलाकडे डायल ११२ प्रणालीद्वारे वर्षभरात २० हजारांहून अधिक मदतीचे कॉल आले. सर्व कॉल्सना प्रतिसाद देत पोलिसांनी मदत केली असून, सरासरी ६.१६ मिनिटांत आमचे पथक घटनास्थळी पोहोचत आहे.
-आंचल दलाल, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, रायगड
