महाराष्ट्रातील पहिल्याच जपानी तंत्रज्ञानयुक्त यूव्ही फिल्टरचे रोह्यात लोकार्पण
रोहा, ता. १४ (बातमीदार) : राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेब व स्वामी विवेकानंद जयंतीचे औचित्य साधून धाटाव येथील एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांच्या सामाजिक बांधिलकी उपक्रमांतर्गत जपानी तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत यूव्ही पाणी फिल्टरचे लोकार्पण रोहा तालुक्यातील वरसे ग्रामपंचायत हद्दीतील निवी गावात सोमवारी (ता. १२) मोठ्या उत्साहात पार पडले. जपानमधील स्टॅन्ली कंपनीने विकसित केलेल्या या आधुनिक फिल्टरची स्थापना झाल्याने निवी हे महाराष्ट्रातील पहिले गाव ठरले आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना निर्जंतुक व आरोग्यदायी पाणी उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने हा प्रकल्प राबवण्यात आला. यासाठी जायका व ओरिजनल इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट लिमिटेड यांनी आर्थिक सहकार्य केले, तर श्री विवेकानंद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटने तांत्रिक व संशोधनात्मक सहकार्य पुरवले. या यूव्ही फिल्टरच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी जपानमधील तज्ज्ञ, विदेशी पाहुणे तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. निवी ग्रामस्थ व महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. या प्रसंगी स्टॅन्ली कंपनीचे अध्यक्ष मासाहीकी इंचिचानगी, टोनी सन, युवासाकी सन, उगियोरा सन, एक्सेल इंडस्ट्रीजचे सेक्रेटरी सुरेंद्र संघवी, गटविकास अधिकारी शुभदा पाटील, माजी सरपंच अमित मोहिते, जायका कंपनीचे युसुके सातो, ओरिजनल इंजिनिअरिंग कन्सल्टंटचे यामुनाची सन व हाचाकावा सन, तसेच श्री विवेकानंद रिसर्चचे सुशील रुळेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. पंचायत समिती रोहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवी गाव, निवी आदिवासी पाडा, ठाकूरवाडी तसेच शासकीय रुग्णालय अशा सार्वजनिक ठिकाणी २१५ लहान-मोठ्या क्षमतेचे दोन प्रकारचे पाणी फिल्टर युनिट्स बसवण्यात आले आहेत. जवळपास तीन वर्षांच्या संशोधन, चाचण्या व ट्रायलनंतर हा प्रकल्प यशस्वी झाला. लोकार्पण सोहळ्यात या संशोधन प्रक्रियेची माहिती देत यूव्ही फिल्टरचे फायदे-तोटे प्रत्यक्ष अहवालासह सादर करण्यात आले.
