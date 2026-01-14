जिजा इलेव्हनचे विजेतेपद
जिजा इलेव्हनचे विजेतेपद
पोयनाड, ता. १४ (बातमीदार) : अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज येथे झालेल्या ग्रामीण बिग बॅश लीग क्रिकेट स्पर्धेत जिजा इलेव्हन कमळपाडा संघाने अंतिम विजेतेपद पटकावले. शहाबाज खारेपाट क्रिकेट असोसिएशनने आयोजित दोनदिवसीय डे-नाइट क्रिकेट स्पर्धेचे उद्घाटन माजी आमदार पंडित पाटील, आस्वाद पाटील, चित्रा पाटील, जनार्दन पाटील, भूपेंद्र पाटील, प्रवीण पाटील व संदेश बैकर यांच्या हस्ते झाले.
स्पर्धेत मन इलेव्हन पेझारी, श्रीयांक स्ट्राईकर्स, किट्टू इलेव्हन शहाबाज, बीजे एन्टरप्राइझेस, जिजा डेव्हलपर्स, केईएस कट्टा, डीएम ग्रुप शहाबाज, जिजा इलेव्हन कमळपाडा व शिवशंभो घसवड असे नऊ संघ सहभागी झाले होते. उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर जिजा इलेव्हन कमळपाडा प्रथम, बीजे एन्टरप्राइझेस द्वितीय व शिवशंभो घसवड तृतीय क्रमांकावर राहिले. सर्व विजेत्या संघांचा विशेष पारितोषिकांनी गौरव करण्यात आला. स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी शहाबाज खारेपाट क्रिकेट असोसिएशनचे पदाधिकारी व सदस्यांनी परिश्रम घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.