व्होटर स्लिपच्या पत्त्यांमध्ये घोळ

मतदार पावतीवरील पत्त्यांमध्ये घोळ
मतदानाच्या तोंडावर ठाणेकर संभ्रमात!
ठाणे, ता. १४ : महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात ‘व्होटर स्लिप’ वाटपात मोठा सावळा गोंधळ समोर आला आहे. अनेक मतदारांच्या स्लिपवर नाव बरोबर, पण पत्ता चुकीचा असल्याने मतदारांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. विशेषतः घोडबंदर रोड परिसरातील हायप्रोफाईल सोसायट्यांमध्ये हा घोळ मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे.
घोडबंदर रोडवरील ब्रम्हांड, हिरानंदानी इस्टेट, मानपाडा आणि ऋतुपार्क या भागांत सर्वाधिक तक्रारी आहेत. स्लिपवर मतदार क्रमांक अचूक असला, तरी इमारतीचे नाव आणि फ्लॅट नंबर चुकीचे छापले गेले आहेत. यामुळे एका इमारतीतील मतदारांच्या स्लिप दुसऱ्याच इमारतीत जात आहेत. पत्ता चुकीचा असल्याने स्लिपवाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही मतदारांचा शोध घेताना कसरत करावी लागत आहे. दरम्यान, हिरानंदानी इस्टेट भागात वास्तव्यास असलेले प्रदीप राव यांनी सांगितले की, माझ्या घराचा पत्ता हा वेगळाच दाखविण्यात आलेला आहे. ओळखीचा पुरावा सादर करताना पत्ता बरोबर नसेल, तर मतदान करता येईल की नाही याची चिंता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
व्होटर स्लिप हा केवळ तुमच्या मतदान केंद्राची माहिती देणारा पुरावा आहे. जर तुमचे नाव मतदार यादीत असेल, तर स्लिपवरील पत्ता चुकीचा असला तरीही तुम्ही तुमचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा निवडणूक ओळखपत्र दाखवून मतदान करू शकता. या गोंधळावर ठाणे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की, विधानसभा मतदारसंघाच्या जुन्या मतदार यादीच्या आधारेच या स्लिप छापण्यात आल्या आहेत. त्यातील उपलब्ध माहितीनुसार स्लिप तयार झाल्या असून, वाटपाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
