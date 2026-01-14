उमेदवारांसाठी कार्यकर्त्यांचा जागता पहारा
पनवेल, ता. १४ (वार्ताहर) : काय होईल, कोण येईल, काय वाटतंय, अशा प्रश्नार्थक वाक्यांतून कार्यकर्त्यांनी आपापल्या उमेदवारांसाठी डोळ्यांत तेल घालून जागता पहारा सुरू ठेवला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेला मतदानाचा दिवस उद्या (ता. १५) येऊन ठेपला आहे. तरुणांच्या मंडळांना फोडाफोडीला वेग आला आहे. ज्या भागात मतांची बेजमी कमी, तिथे आर्थिक गणितांवर समीकरणे सोडवण्यात आलेली आहेत.
प्रभागाच्या मोठ्या भौगोलिक रचनेमुळे उमेदवारनिहाय मतांच्या आकडेवारीचा हिशोब मांडला जात आहे. पक्षाचे चिन्ह, उमेदवाराचा संपर्क, केलेली सामाजिक कामे, पै-पाहुणे, कार्यकर्त्यांचा गट, अर्थपूर्ण वाटाघाटीचे निकष लावून मतांचा आकडा निश्चित केला आहे. जेथे मतांची बेरीज कमी वाटते, तेथे नेत्यांच्या माध्यमातून ती पोकळी भरून काढली जात आहे. विरोधकांचे कार्यकर्त्यांवर विशेष लक्ष ठेवले जात असून, ते कोणाच्या संपर्कात आहेत, ते कोणाच्या घरी जात आहेत, याची माहिती घेतली जात आहे.
रात्रीच्या पहाऱ्यातून कोणी निसटू नये व भल्या पहाटे कोणी येऊ नये, यासाठीची यंत्रणा सतर्क होती. एका रात्रीत केवळ अर्थपूर्ण घडामोडीतून मते घटू नयेत, याकरिता महिलांच्या गटावर कार्यकर्ते लक्ष ठेवून होते. भागाभागांतून महिलांचे गट कोठे जातात, याचा अंदाज घेतला गेला. नाराज गटाची शेवटच्या क्षणापर्यंत मनधरणी करण्यात आली, तर कोणी अखेरच्या क्षणी दुखावले जाऊ नये, याची काळजी घेतली गेली.
अटीतटीच्या प्रभागांकडे मतदारांचे लक्ष
अटीतटीच्या प्रभागांकडे मतदारांचे लक्ष आहे. तेथे कोण, कोणाला, कसा वरचढ ठरेल, कोणता उमेदवार अन्य उमेदवाराला कशी साथ देईल, ते नेत्यांनी उमेदवार निवडून येण्यासाठी लावलेल्या यंत्रणेवर चर्चा होऊ लागली आहे. त्याचबरोबर माजी नगरसेवकांसह त्यांच्या कुटुंबातील जे सदस्य उमेदवार म्हणून रिंगणात आहेत, त्यांच्या मतांची आकडेमोड केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.