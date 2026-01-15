केडीएमसी निवडणुकीची मतमोजणी आठ ठिकाणी होणार....
आठ ठिकाणी मतमोजणी
१०२ जागांसाठी मतमोजणी ः यंत्रणा सज्ज
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान प्रक्रिया पार पडली. एकूण १२२ जागांपैकी २० जागांवर उमेदवार आधीच बिनविरोध निवडून आले असल्याने, उर्वरित १०२ जागांसाठी उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद झाले आहे. आज सकाळी १० वाजेपासून मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे.
१०२ जागांची मतमोजणी एकूण आठ केंद्रांवर पार पडणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १ ते ९ यांच्या देखरेखीखाली पॅनलनिहाय आणि प्रभागनिहाय ही प्रक्रिया राबविली जाईल. विशेष म्हणजे, निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक २ आणि ४ यांची मतमोजणी एकाच केंद्रावर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दुपारी दोन वाजेपर्यंत बहुतांश जागांचे चित्र स्पष्ट होऊन निकाल जाहीर होतील, असा अंदाज मतमोजणी यंत्रणेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १ यांच्याकडे १७ टेबल्सवर पॅनल क्रमांक २, ३ आणि ४ मधील मतमोजणी एकूण १९ फेऱ्यांत होणार आहे. निर्णय अधिकारी क्रमांक २ यांच्याकडे १४ टेबल्सवर पॅनल क्रमांक १, ५, ६ आणि १० मधील मतमोजणी १६ फेऱ्यांत पार पडणार आहे.
निर्णय अधिकारी क्रमांक ३ यांच्याकडे पॅनल क्रमांक ७, ८ आणि ९ मधील मतमोजणी १३ फेऱ्यांत होणार आहे. निर्णय अधिकारी क्रमांक ४ यांच्याकडे पॅनल क्रमांक ११, १२ आणि १८ मधील मतमोजणी १३ फेऱ्यांत होणार आहे.
निर्णय अधिकारी क्रमांक ५ यांच्याकडे पॅनल क्रमांक १३, १४, १५ आणि १६ मधील मतमोजणी १३ फेऱ्यांत पार पडणार आहे. निर्णय अधिकारी क्रमांक ६ यांच्याकडे पॅनल क्रमांक २०, २६, २७ आणि २८ मधील मतमोजणी १७ फेऱ्यांत होणार आहे.
निर्णय अधिकारी क्रमांक ७ यांच्याकडे पॅनल क्रमांक २१, २२, २३ आणि २५ मधील मतमोजणी १५ फेऱ्यांत पार पडणार आहे. निर्णय अधिकारी क्रमांक ८ यांच्याकडे पॅनल क्रमांक २९ आणि ३० मधील मतमोजणी प्रत्येकी ९ फेऱ्यांत एकाचवेळी होणार आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ९ यांच्याकडे पॅनल क्रमांक १७, १९ आणि ३१ मधील मतमोजणी अनुक्रमे १३, १२ आणि १३ फेऱ्यांत होणार आहे.
मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज
मतमोजणीदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट ठेवण्यात येणार असून, उमेदवारांचे प्रतिनिधी, माध्यम प्रतिनिधी आणि अधिकृत कर्मचारी यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. मतमोजणी प्रक्रिया पारदर्शक, शांततापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने सर्व तयारी पूर्ण केली असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
