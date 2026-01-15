ईव्हीएमचा नव्हे, तर लोकशाहीचा बिघाड!
ईव्हीएमचा नव्हे, तर लोकशाहीचा बिघाड!
केदार दिघे यांचा निवडणूक आयोगावर घणाघात
ठाणे, ता. १५ : महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात होताच मुंबई आणि ठाण्यासह अनेक ठिकाणी ईव्हीएम यंत्रांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, हा केवळ यंत्रांचा बिघाड नसून लोकशाहीचा बिघाड आहे, अशा शब्दांत निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
ठाण्यातील निवडणूक प्रक्रियेत अनेक नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप करत दिघे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जर ठाण्यात निवडणुकीचे सर्व नियम मोडायचेच असतील, तर निवडणूक आयोगाने येथील संपूर्ण यंत्रणा भाड्याने चालवायला दिली आहे का? असा खोचक सवाल त्यांनी केला. विशेषतः प्रभाग क्रमांक १९ मध्ये विरोधकांच्या टेबलवर ईव्हीएमची ‘डेमो मशीन’ कशी काय उपलब्ध झाली, याबाबतही त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.
वारंवार बिघाड होणाऱ्या यंत्रांमधून पारदर्शक लोकशाहीची अपेक्षा कशी ठेवायची, असा सवाल त्यांनी केला. यंत्रांमधील बिघाडामुळे मतदान प्रक्रिया संथ झाली असून, मतदारांचा वेळ वाया जात आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे मतदानाची वेळ वाढवून द्यावी, अशी मागणीही केली. तांत्रिक अडचणींमुळे मतदार आपल्या हक्कापासून वंचित राहण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मतदारांमध्ये नाराजीचा सूर
विविध केंद्रांवर ईव्हीएम बंद पडणे किंवा ‘अडथळा’ येण्याच्या तक्रारींमुळे मतदारांना तासनतास रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. महापालिका निवडणुकीसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत सातत्याने येणाऱ्या या अडचणींमुळे प्रशासकीय नियोजनाचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.