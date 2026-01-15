आजींना उचलून नेले मतदान केंद्रावर
६६ वर्षीय वनिताबाईंनी बजावला हक्क
ठाणे, ता. १५ : निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अनेकदा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात; मात्र मुंब्र्यातून माणुसकी आणि जातीय सलोख्याचे दर्शन घडवणारी एक सुखद घटना समोर आली आहे. चालणे अशक्य असतानाही मतदान करण्याची जिद्द उराशी बाळगणाऱ्या ६६ वर्षीय वनिता जेठपाल यांना काही मुस्लिम तरुणांनी चक्क उचलून मतदान केंद्रापर्यंत नेले आणि त्यांचा लोकशाहीचा हक्क पूर्ण करून दिला.
मुंब्र्यातील दर्गारोड, कैलाश नगर येथील साईप्रसाद चाळीत वनिता जेठपाल आपल्या मुलीसह राहतात. पूर्वी घरकाम करणाऱ्या वनिताबाईंना वाढत्या वयोमानामुळे आता चालणे अशक्य झाले आहे; मात्र मतदानाचा दिवस उजाडताच त्यांनी आपली मतदानाची इच्छा व्यक्त केली. ही बाब परिसरातील काही मुस्लिम तरुणांच्या लक्षात येताच त्यांनी मदतीचा हात पुढे केला. प्रभाग क्रमांक ३२ मधील हॉलिस्प्रिट इंग्लिश स्कूल आणि सुमनताई विद्यालय हे केंद्र काहीसे टेकडीवर आणि उंचीवर आहे. या तरुणांनी आधी आजींना दुचाकीवरून मतदान केंद्राच्या पायथ्यापर्यंत आणले. केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी पायऱ्यांचा आणि चढणीचा रस्ता असल्याने, या तरुणांनी आजींना चक्क हातावर उचलून घेतले आणि केंद्रात नेले. मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा त्यांना सुखरूप खाली आणून सोडले.
सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल
संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, नेटिझन्सकडून या तरुणांचे कौतुक होत आहे. मतदान केल्यावर वनिताबाईंच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच समाधान होते. त्यांनी भारावलेल्या स्वरात त्या मुस्लिमबांधवांचे आभार मानले.
