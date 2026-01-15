पॅनल मतदानाचा गोंधळ अन् बनावट मतदानाचे प्रकार;
टिटवाळ्यात बोगस मतदानाचे प्रकार उघड
अनुपस्थित मतदारांच्या नावावर मतदान; नागरिकांमध्ये संताप
टिटवाळा, ता. १५ (वार्ताहर) : टिटवाळा परिसरात एकीकडे पॅनेल पद्धतीमुळे मतदारांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे बोगस मतदारांचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे निवडणूक यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवरच मतदारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
टिटवाळा येथील शकुंतला शाळेजवळील मतदान केंद्रावर एका नागरिकाच्या मतदान क्रमांकावर त्याऐवजी अन्य व्यक्तीने मतदान केल्याची घटना उघडकीस आली. अशाच प्रकारच्या किमान दोन घटना घडल्याची माहिती तेथे उपस्थित असलेले नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते नितेश गराटे यांनी दिली, तर मांडा-टिटवाळा पश्चिम येथील संत ज्ञानेश्वर शाळेजवळील मतदान केंद्रावरही रहिवासी प्रभाकर भोईर यांच्या पत्नीच्या नावावर अन्य व्यक्तीने मतदान केल्याची घटना घडली आहे. संबंधित मतदार उपस्थित नसताना त्यांच्या नावावर मतदान कसे झाले, याबाबत मतदारांनी थेट निवडणूक यंत्रणेलाच जाब विचारला.
ठराविक पक्षाचे बटण दबेना, मतदारांचा संताप
टिटवाळा परिसरातील थारवाणी विद्यालय आणि रेशमाई विद्यालय यांसह काही मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. संबंधित ठिकाणी मतदान यंत्रावरील ठराविक पक्षाच्या चिन्हाचे बटण दाबले जात नसल्याची तक्रार मतदारांकडून करण्यात आली आहे. जोर लावूनही हे बटण कार्यरत होत नसल्यामुळे काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. येथील नागरिक महेश ऐगडे यांनी माहिती देताना सांगितले की, मतदानाचा हक्क बाधित होत आहे. या प्रकारामुळे संबंधित केंद्रांवर निवडणूक अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले गेले असून, तांत्रिक तपासणी करून अडचण दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
