राज्यस्तरीय क्रिडा स्पर्धेत आंबिस्ते आश्रमशाळा अव्वल
क्रीडा स्पर्धेत आंबिस्ते आश्रमशाळा अव्वल
वाडा, ता. १५ (बातमीदार) : अमरावती येथे नुकतीच शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत वाडा तालुक्यातील कै. दिगंबरराव पाडवी प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा आंबिस्तेच्या १४ वर्षे वयोगटातील मुलींनी कबड्डी स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवत विजेतेपद पटकावले.
वर्ष २०२५-२६ राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा अमरावती येथे पार पडल्या. यातील कबड्डी स्पर्धेमध्ये संगिता संतोष भवर, पल्लवी प्रविण सुतार, दुर्गा चिंता बात्रे, प्रांजली मगन सुतार, मोनाली किरण खुताडे, अपेक्षा मगन सुतार, दिव्या बाबू दिघे या विद्यार्थिनी सहभागी झाल्या होत्या. अंतिम सामन्यात आश्रमशाळा आंबिस्तेने अमरावती संघावर आठ गुणांनी विजय प्राप्त केला. या विजयात मुलींना शाळेचे मुख्याध्यापक प्रशांत जाधव, रुपेश अधिकारी, निकीता पाटकर यांचे मार्गदर्शन लाभले असूून, मुलींचे शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व गावकऱ्यांनी अभिनंदन व कौतुक केले आहे.
