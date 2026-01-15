दुपारपर्यंत धीम्या गतीने मतदान
कामोठे, ता. १५ (बातमीदार) : कामोठे, नवीन पनवेल, खांदा वसाहत येथे शांततेत मतदान झाले. नागरी सुविधांचा अभाव आणि दूषित राजकीय वातावरणामुळे मतदारांचा मतदानासाठी निरुत्साह दिसून आला. दुपारपर्यंत सरासरी ३१ टक्के मतदान झाले होते.
कामोठे, खांदा वसाहत, नवीन पनवेलमध्ये काही मतदान केंद्रांवरच्या किरकोळ तक्रारी वगळता मतदान शांततेत सुरू होते. अनेक ठिकाणी मतदार याद्यांचा घोळ उजेडात आला. मतदार यादीमध्ये नाव शोधण्यासाठी मतदारांची धावपळ उडाली. पनवेल महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, दुपारी १.३० वाजेपर्यंत सरासरी ३१ टक्के मतदानाची नोंद झाली. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तसेच गर्भवतींसाठी प्रत्येक केंद्रावर विशेष व्यवस्था केली. तसेच पिण्याचे पाणी, फिरते शौचालय याची सुविधा केली.
कायदा- सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी शहरात आणि मतदान केंद्र परिसरात चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी विशेष लक्ष दिले. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने महायुतीला आव्हान दिले आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर आणि माजी आमदार बाळाराम पाटील हे मतदान प्रक्रियेवर विशेष लक्ष ठेवून होते. मतदान केंद्र आणि कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेत या दोघांचे मतदारांना मतदानासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मतदानासाठी ज्येष्ठ नागरिक, तसेच नवमतदारांमध्ये उत्साह दिसून येत होता.
