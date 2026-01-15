कॉर्निया प्रक्रियेचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यामुळे नेत्रदान शक्य
जंजिरा मेडिकल असोसिएशनची सज्जता
मुरुड, दि. १५ (बातमीदार) : नेत्र हे शरीरातील सर्वात महत्त्वाचे इंद्रिय मानले जाते. नेत्रदानानंतर कॉर्निया प्रत्यारोपणाच्या माध्यमातून एखाद्या दृष्टीहीन व्यक्तीस पुन्हा जग पाहण्याची संधी मिळू शकते. परंतु मुरूड तालुक्यात मरणोत्तर नेत्रदानाची इच्छा व्यक्त केली, तरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्ष नेत्रदान शक्य होत नसे. ही बाब लक्षात घेऊन जंजिरा मेडिकल असोसिएशनने पुढाकार घेत डॉ. मंगेश पाटील यांच्या रुग्णालयात कॉर्निया प्रक्रिया संबंधित प्रशिक्षण असोसिएशनच्या डॉक्टरांनी पूर्ण केले. त्यामुळे आता मुरूडमध्येच नेत्र कॉर्निया काढण्याची प्रक्रिया शक्य होणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील यांनी दिली.
नेत्रदानात सर्वसाधारणपणे फक्त डोळ्यांतील कॉर्निया काढला जातो. त्यामुळे दात्याच्या चेहऱ्याच्या स्वरूपावर कोणताही परिणाम होत नाही व चेहरा सामान्य दिसतो. ही प्रक्रिया नेत्रपेढीचे तज्ज्ञ तंत्रज्ञ किंवा नेत्ररोग तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वैद्यकीय नियमांनुसार केली जाते.
कॉर्निया प्रक्रिया प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांमध्ये डॉ. मयूर कल्याणी, डॉ. संजय पाटील, डॉ. अमित बेनकर, डॉ. मंगेश पाटील, डॉ. वासिम पेशइमाम, डॉ. प्रवीण जैन, डॉ. श्रेया पाटील, डॉ. श्रेयस पाटील, डॉ. इप्सित पाटील व डॉ. सुनील पटेल यांचा समावेश आहे.
यासंदर्भात बोलताना डॉ. संजय पाटील म्हणाले, की अनेक वर्षांपासून नेत्रदानासाठी आवश्यक प्रक्रिया व यंत्रणा मुरूडमध्ये उपलब्ध व्हावी, यासाठी पाठपुरावा केला. त्याला आता यश आले असून एका नेत्रपेढीसोबत सामंजस्य करार करून असोसिएशनने नोंदणी केली आहे.
जंजिरा मेडिकल असोसिएशनच्या या अभिनव उपक्रमामुळे सामाजिक बांधिलकी जपली जात असून, मरणोत्तर नेत्रदानाची इच्छा पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.
