सिकलसेल ॲनिमियामुक्त रायगडसाठी प्रशासन सरसावले
७ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाभरात तपासणी शिबिरे; २९७ पथकांमार्फत सर्वेक्षण
अलिबाग, ता. १५ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्ह्यात सिकलसेल ॲनिमियासारख्या अनुवांशिक आजाराच्या प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी अरुणोदय सिकलसेल ॲनिमिया विशेष अभियानाची सुरुवात गुरुवारी (ता. १५) अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयात करण्यात आली. या वेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निशिकांत पाटील, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. शीतल जोशी, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. किरण शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी, प्रशासकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण कांदडे, अस्थिव्यंग तज्ज्ञ डॉ. आशीष मिश्रा, अधिसेविका गायत्री म्हात्रे, सहाय्यक अधिसेविका अनिता भोपी यांच्यासह आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निशिकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली १५ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी या कालावधीत हे विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत ० ते ४० वर्षे वयोगटातील नागरिकांची प्राथमिक तपासणी करण्यात येणार असून, सिकलसेल आजाराची लवकर ओळख करून योग्य उपचार व मार्गदर्शन देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत जिल्ह्यातील ५५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, त्याअंतर्गत २८० उपकेंद्रे, ६ उपजिल्हा रुग्णालये, ८ ग्रामीण रुग्णालये आणि १५ तालुका आरोग्य कार्यालयांमध्ये तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. या संपूर्ण मोहिमेसाठी आरोग्य विभागाची २९७ पथके सिकलसेल सर्वेक्षण व तपासणीचे काम करणार आहेत.
प्रशासनाचे अवाहन
सिकलसेलमुक्त रायगड जिल्हा, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व नागरिकांनी या मोहिमेत उत्स्फूर्त सहभाग घ्यावा. विशेषतः तरुणांनी तपासणी करून घेऊन प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी केले आहे.
