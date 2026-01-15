बोरिंगच्या ट्रान्सफॉर्मरवर चोरट्यांचा डल्ला

बोरिंगच्या ट्रान्स्फॉर्मरवर चोरट्यांचा डल्ला
सणासुदीच्या काळातच पाणीपुरवठ्यावर परिणाम; नागरिकांची गैरसोय
कर्जत, ता. १५ (बातमीदार) ः कर्जत तालुक्यातील कोल्हारे ग्रामपंचायत हद्दीतील धामोते गावाच्या बाहेर, उल्हास नदीलगत असलेल्या पाण्याच्या टाकीजवळ महावितरणच्या विद्युत ट्रान्स्फॉर्मरची चोरी झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या ट्रान्स्फॉर्मरवरील तांब्याची कॉइल चोरट्यांनी लंपास केल्यामुळे संपूर्ण कोल्हारे ग्रामपंचायतीचा पाणीपुरवठा काही काळासाठी ठप्प झाला होता. ऐन सणासुदीच्या काळात घडलेल्या या प्रकारामुळे ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय झाली.
बुधवारी (ता. १४) संक्रांतीच्या दिवशी रात्री नेहमीप्रमाणे पाणीपुरवठा बंद करून कर्मचारी निघून गेला होते. मात्र पहाटे पाणी सुरू करण्यासाठी आल्यानंतर बोरिंग सुरू होत नसल्याचे त्याच्या लक्षात आले. यानंतर केलेल्या पाहणीत पाण्याची टाकी व बोरिंगला वीजपुरवठा करणाऱ्या ट्रान्स्फॉर्मरमधील तांब्याची कॉइल चोरीला गेल्याचे स्पष्ट झाले. ही बाब तत्काळ ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच कोल्हारे ग्रामपंचायतीचे सरपंच महेश विरले तसेच ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. याप्रकरणी ग्रामपंचायतीच्या वतीने नेरळ पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरोधात फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. महावितरणकडूनही या चोरीबाबत स्वतंत्र तपास सुरू करण्यात आला असून, यापूर्वीही अशा प्रकारच्या ट्रान्स्फॉर्मर चोरीच्या घटना परिसरात घडल्याचे सरपंचांनी सांगितले. दरम्यान, चोरीमुळे विद्युतपुरवठा खंडित झाल्याने पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद पडला होता. मात्र, ग्रामपंचायतीने तातडीने हालचाली करत आवश्यक सामग्री उपलब्ध करून विद्युत जोडणी पूर्ववत केली. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू करण्यात आला, अशी माहिती सरपंच महेश विरले यांनी दिली.
