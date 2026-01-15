पावणे गावात शेकडो दुबार मतदार
तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : पावणे गावात तब्बल ४०० हून अधिक दुबार मतदार नोंदणी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. एका व्यक्तीचे नाव दोन-दोन मतदान केंद्रांच्या मतदार यादीत आढळून आले. याचा त्रास निवडणूक कर्मचारी व मतदारांना सहन करावा लागला. परिणामी निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पावणे गावातील मतदार केंद्रांत आठ बूथ आहेत. प्रत्येक बूथवर किमान ४० ते ५० दुबार मतदार होते. मतदानाच्या दिवशी अनेक मतदार मतदान केंद्रावर आल्यानंतर त्यांची नावे आधीच दुबार नावे असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे मतदारांमध्ये संतापाची लाट पसरली. मतदान करण्याआधी मतदारांना दुबार मतदानाचा अर्ज भरावा लागला. त्यानंतर मतदानाचा हक्क बजावता आल्याने निवडणूक यंत्रणेच्या निष्काळजीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकार केवळ मानवी चूक नसून मतदार यादी अद्ययावत न करण्याची निष्काळजी आहे. दुबार नोंदीमुळे गैरप्रकारांना वाव मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशीही चर्चा गावात रंगली आहे. इतरही ठिकाणी दुबार मतदानाचा हा प्रकार उघडकीस आला आहे. लोकशाही प्रक्रियेसाठी धोक्याची घंटा ठरत असून, निवडणूक आयोगाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
