आंबिवली आदिवासी वाडी समस्यांच्या गर्तेत
आंबिवली आदिवासीवाडी समस्यांच्या गर्तेत
कच्चे रस्ते, पाण्याची गैरसोयीमुळे महिलांचा टाहो; शाश्वत रोजगाराची अपेक्षा
रोहा, ता. १५ (बातमीदार) : रोहा तालुक्यातील आंबिवली आदिवासीवाडीमधील ग्रामस्थांना आजही मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पाणी, रस्ता, स्मशानभूमी, घरकुल, शासकीय योजना आणि रोजगार अशा विविध प्रश्नांनी ही आदिवासीवाडी अक्षरशः समस्यांच्या गर्तेत सापडली आहे.
आंबिवली आदिवासीवाडी ही सुमारे ५३० लोकसंख्या असलेली व पेण मतदारसंघात समाविष्ट असलेली वाडी आहे. गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. पक्क्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून, दुसरा कच्चा रस्ता पावसाळ्यात चिखलमय होतो. त्यामुळे ये-जा करताना येथील ग्रामस्थांना तारेवरची कसरत करावी लागते. स्मशानभूमीचीही दुरवस्था झाली असून, छप्पर, चौथरा व निवारा शेड नसल्याने पावसाळ्यात अंत्यसंस्कार कसे करावेत, असा सवाल ग्रामस्थांसमोर उभा आहे. या वाडीतील सुमारे ७० टक्के कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळाला असला, तरी उर्वरित ३० टक्के कुटुंबे स्थलांतरित जीवनामुळे व कागदपत्रांच्या अभावामुळे वंचित आहेत. गणपती व दिवाळीनंतर ही कुटुंबे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा येथे लाकूडतोड, कोळसानिर्मिती तसेच सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर येथे ऊसतोडीसाठी स्थलांतरित होतात. परिणामी महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजना, विधवा महिलांना पेन्शन यांसारख्या योजनेंचा लाभ मिळत नाही. दहावी-बारावी उत्तीर्ण झालेली मुले आर्थिक अडचणींमुळे पुढील शिक्षण न घेता रोजंदारीवर काम करून कुटुंबाचा गाडा ओढत आहेत. धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरा जपणारी ही वाडी आजही विकासापासून वंचित असल्याची भावना ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. या वाडीतील युवक कार्यकर्ता व रोहा तालुका आदिवासी मोर्चाचे प्रमुख शशिकांत जगताप समाजबांधवांच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असून, येथील नागरी समस्या लवकरात लवकर सोडविण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.