तृतीयपंथीयांनी बजावला मतदानाचा हक्क!
चेंबूर ता. १५ (बातमीदार) ः आपला आवाज पालिकेत पोहोचावा आणि आपल्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, या उद्देशाने गुरुवारी (ता. १५) मुंबई पालिका निवडणूक मतदानाच्या दिवशी तृतीयपंथी समुदायाने मोठ्या संख्येने बाहेर पडून मतदान केंद्रावर मतदानाचा हक्क बजावला. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा समान हक्क दिला आहे.
आम्ही मतदान करणार आहोत, तुम्हीही मतदान करा, असा संदेश देत मतदान करण्याचे आव्हान केले. उपनगरांत घाटकोपर येथील सूर्यानगर, शिवाजीनगर, बैंगनवाडी, मानखुर्द कोळीवाडा, धारावी, माहीम, दहिसर, अंधेरी, मालवणी, वर्सोवा व अन्य मतदान केंद्रांवर जाऊन तृतीयपंथींनी मतदान केले. निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीने आमचा विकास व अन्न, वस्त्र निवारा कडे लक्ष द्यावे. तसेच आमच्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी किन्नर माँ संस्थेच्या अध्यक्षा सलामाँ खान यांनी केली आहे.
लोकशाहीत मतदान खूप महत्त्वाचे असल्याने प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करते, अशी प्रतिक्रिया खुशबू खान यांनी दिली. विजयी होणारे उमेदवार आमचे प्रश्न सोडवतील या अपेक्षेने मतदान केले, अशी प्रतिक्रिया प्रिया पाटील यांनी दिली. एक सजग नागरिक म्हणून मी मतदानाचा अधिकार बजावला, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्या वृषाली दिशा यांनी दिली. यंदा प्रथमच मतदान करीत असून आनंद झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया लाली शेख यांनी दिली.
