ई-केवायसी न झालेल्या ‘लाडक्या बहिणी’ हप्त्यापासून वंचित
केवायसीची लिंक सध्या बंद
जव्हार, ता. १५ (बातमीदार) : ग्रामीण व आदिवासी भागात इंटरनेट सुविधांचा अभाव, वारंवार खंडित होणारा विद्युतपुरवठा तसेच मोबाईल सुविधांची कमतरता यामुळे अनेक महिलांचे केवायसी व ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान भरलेले तपशील विसंगत ठरले आहेत. परिणामी, जव्हार तालुक्यातील सुमारे २० टक्के महिलांची ई-केवायसी पूर्ण होऊ न शकल्याने त्यांना नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यांचा हप्ता मिळालेला नाही.
मागील काही महिने चर्चेत असलेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’मध्ये मधल्या काळात खूप घोळ पाहण्यास मिळाला. काही सरकारी कर्मचारी महिलांनीदेेखील याचा लाभ घेतला होता, तर काही पुरुष मंडळींनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे याचा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले होते. अशात सरकारने चौकशीअंती काही लाडक्या बहिणींची नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर महिला व बाल कल्याण विभागाने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी व आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक केले होते. त्यासाठी एक लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसे असले तरी अनेक ग्रामिण भागातील महिलांची शासनाने दिलेल्या ३१ डिसेंबरच्या मुदतीपर्यंत ई-केवायसी झालीच नाही. त्यामुळे त्यांना नोव्हेंबर व डिसेंबरच्या हप्त्यापासून वंचित रहावे लागले.
चौकट
जव्हार तालुक्यातील लाडकी बहीण योजनेतील हजारो महिलांनी केवायसी पूर्ण केली असली तरी यामधील काही महिलांची नावे चुकली, तर काहींना केवायसी करताच आली नाही. आता मकर संक्रांतीपूर्वी लाभ खात्यात जमा करण्यात आला, मात्र हा लाभसुद्धा केवायसी चुकलेल्या महिलांना मिळाला नाही. त्यामुळे जव्हारमधील महिलांनी ही लिंक पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अतिशय उपयुक्त आहे, मात्र ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील महिलांना केवायसी करणे कठीण झाले होते. परिणामी, तालुक्यातील २० टक्के महिला या ई -केवायसी न होणे, तसेच केवायसी करताना चुकीच्या नोंदी भरल्यामुळे त्यांना नोव्हेंबरपासून लाभ मिळू शकला नाही. त्यामुळे शासनाने एकदा मुदतवाढ देऊन ही लिंक पुन्हा सुरू करावी, जेणेकरून येथील महिलांना आर्थिक आधार उपलब्ध होऊ शकेल.
- प्राजक्ता शिंगडा, सरपंच
