निवडणुकीत पहिल्यांदाच पॅनल पद्धतीमुळे मतदारांमध्ये प्रचंड गोंधळ
पॅनेल पद्धतीमुळे मतदान केंद्रांवर गोंधळ
नवमतदार, ज्येष्ठ नागरिकांची तारांबळ, रांगा वाढल्या
कल्याण, ता. १५ (बातमीदार) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत प्रथमच लागू झालेल्या पॅनेल पद्धतीमुळे मतदान केंद्रांवर मतदारांमध्ये मोठा गोंधळ उडाल्याचे दिसून आले. मतदान कक्षात प्रवेश केल्यानंतर नेमके मतदान कसे करावे, किती वेळा बटण दाबायचे, याबाबत मतदारांमध्ये, विशेषतः नवमतदार व ज्येष्ठ नागरिकांमध्येही पुरेशी जनजागृती न झाल्याने कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकाला पद्धत समजावून सांगावी लागली.
मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशीनवर पॅनेल पद्धतीत मतदान कसे, किती जणांना करावे याबाबत माहिती नसल्याने केंद्राबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. ज्येष्ठ मतदारांना आणि नवमतदारांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विशेष विलंब होत असून, त्यांना कर्मचारी किंवा मतदान अधिकारी सतत मार्गदर्शन करताना दिसून आले. स्थानिक संघटना, महापालिका आणि राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी यापूर्वीच जनजागृती केली होती; परंतु ती अपुरी ठरल्याचे चित्र मतदान केंद्रांवर दिसून आले.
मतदान करताना असंख्य मतदार एकच बटण दाबून कक्षाबाहेर येत असल्याने मतदान अपूर्ण राहत होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा मतदाराला कक्षात जाऊन मतदान पूर्ण करण्यास सांगावे लागले. याउलट काही ज्येष्ठ मतदार गोंधळून जाऊन कोणतेही बटण दाबून मतदान पूर्ण करून बाहेर पडत असल्याचेही पाहायला मिळाले.
