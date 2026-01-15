भिवंडीत मतदानाला हिंसक वळण
भिवंडीत मतदानाला हिंसक वळण
भाजप आणि कोणार्क आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी
भिवंडी, ता. १५ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिका निवडणुकीसाठी होत असलेल्या मतदानादरम्यान शहरात अनेक ठिकाणी तणावाच्या घटना समोर आल्या आहेत. प्रभाग क्रमांक १ मध्ये भाजप आणि कोणार्क विकास आघाडीचे कार्यकर्ते आपसात भिडले असून, मारहाणीच्या घटनांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
प्रभाग क्रमांक १ मध्ये भाजप आमदार महेश चौघुले यांचे पुत्र मित चौघुले आणि माजी महापौर विलास पाटील यांचे पुत्र मयुरेश पाटील यांच्यात थेट लढत होत आहे. या हायव्होल्टेज लढतीमुळे सकाळपासूनच दोन्ही गटात धुसफूस सुरू होती. सकाळी ११ च्या सुमारास ‘चॅलेंज ग्राउंड’ आणि ‘कोंबडपाडा’ येथील साईनाथ मंदिर परिसरात भाजप कार्यकर्त्यांनी कोणार्क विकास आघाडीच्या समर्थकांना मारहाण केल्याचा आरोप झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या दोन्ही गटांत सुरू असलेला संघर्ष मतदानाच्या दिवशी चव्हाट्यावर आला आहे. केवळ प्रभाग १ नव्हे, तर शहराच्या इतर भागांतही तणाव पाहायला मिळाला. प्रभाग १९ मध्ये मतदान केंद्र २२ ते २६ दरम्यान काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले. या गोंधळामुळे मतदान प्रक्रिया काही काळ विस्कळित झाली होती, मात्र पोलिसांनी हस्तक्षेप करत कार्यकर्त्यांना केंद्राबाहेर पळवून लावले. प्रभाग २ मध्ये दुपारी १ वाजेच्या सुमारास समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक बाचाबाची झाली.
पोलिस बंदोबस्त तैनात
वाढता तणाव पाहता पोलिसांनी शहरात ठिकठिकाणी कडक बंदोबस्त तैनात केला आहे. वाद झालेल्या केंद्रांवर अतिरिक्त पोलिस कुमक बोलावण्यात आली असून, परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, राजकीय पक्षांमधील या खुन्नसमुळे सामान्य मतदारांमध्ये धास्ती पाहायला मिळत आहे.
