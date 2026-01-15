धारावीत मतदानाचा उत्साह; मतदारयादीतील त्रुटींमुळे नाराजी
धारावीत मतदानाचा उत्साह; मतदार यादीतील त्रुटींमुळे नाराजी
धारावी, ता. १५ (बातमीदार) : धारावी विधानसभा क्षेत्रातील १८३ ते १८९ या सात प्रभागांत मतदानासाठी सकाळपासून मतदार व विविध पक्षांचे कार्यकर्ते उत्साहाने रस्त्यावर उतरले होते. अनेक उमेदवार व त्यांचे समर्थक मतदारांना मतदानासाठी घरोघरी जाऊन विनंती करत होते.
सकाळी पुरुष मतदारांनी मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केंद्रावर मोठी गर्दी केली होती. धारावीतील अनेक भागांत पाण्याची वेळ सकाळची असल्याने महिला घरातील कामे आटपून दुपारी गटाने मतदान केंद्रावर जात होत्या. धारावीतील राहते घर भाड्याने देऊन धारावीबाहेर राहण्यास गेलेले मतदार मतदान करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आले होते.
उद्या कधी धारावीचा विकास झालाच, तर आपले नाव मतदार यादीत असावे, यासाठी हे मतदार प्रत्येक मतदानाला धारावीत येत असतात. प्रभाग क्रमांक १८४ व १८५ चे मतदान केंद्र एकत्रितपणे महात्मा गांधी रस्त्यावरील ट्रान्झिस्ट कॅम्प पालिका शाळेच्या आवारात ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे या मतदान केंद्रावर मतदारांची मोठी गर्दी सकाळपासूनच उसळली होती.
गर्दीला आवरण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागत होती. अनेक केंद्रांवर मतदार यादीत पतीचे नाव आहे, तर पत्नीचे नाही. घरातील आई-वडिलांचे मतदार यादीत नाव आहे, तर मुलांची नावे नसल्याचे प्रकार घडले होते. त्यामुळे नाव नसल्यामुळे मतदारांची चिडचिड होत होती. धारावी पोलिस ठाणे व शाहू नगर पोलिस ठाणे यांच्यातर्फे धारावीत काहीही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.