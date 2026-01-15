मतदान केंद्रात कोब्रा सापाचा थरार
तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील शिरवणे येथील लक्ष्मीबाई सुतार प्राथमिक आरोग्य केंद्रात असलेल्या मतदान केंद्र क्र. २१/१ येथे नाग साप आढळून आला. मतदान सुरू असतानाच अचानक कोब्रा आल्याने मतदारांसह निवडणूक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली.
मतदारांची गर्दी असतानाच हा नाग दिसताच काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, उपस्थित नागरिकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत तातडीने पोलिस कर्मचाऱ्यांनी सापाला पकडले. मतदारांच्या गर्दीतूनच कोब्रा सापाला सुखरूपपणे पकडण्यात यश आले. सापाला सुरक्षितपणे पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. सर्पमित्रांच्या तत्परतेमुळे आणि नागरिकांच्या संयमामुळे मोठा अनर्थ टळला. यानंतर काही काळ मतदान प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मात्र, परिस्थिती नियंत्रणात येताच पुन्हा शांततेत मतदान सुरू करण्यात आले.
