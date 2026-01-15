प्रत्येक मत शहराच्या विकासासाठी आणि भविष्यासाठी निर्णायक - एकनाथ शिंदे
प्रत्येक मत भविष्यासाठी निर्णायक
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : सगळीकडे सकारात्मक वातावरण आहे. नागरिक उत्साहाने मतदानासाठी बाहेर पडले आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत मतदान करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मतदानाचा आपला हक्क कुणीही हिरावून घेऊ नये. प्रत्येक मताचे मोल खूप मोठे असून, शहराचा विकास आणि भविष्यासाठी ते निर्णायक ठरत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ठाण्यातील किसननगर येथील मतदान केंद्रावर कुटुंबीयांसमवेत मतदानाचा हक्क बजावला. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी वडील संभाजी शिंदे, पत्नी लता शिंदे, मुलगा खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आदी उपस्थित होते.
राज्यातील २९ महापालिकांसह ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान झाले. राज ठाकरे यांनी मांडलेल्या मतदानावरील शाईच्या मुद्द्यावर शिंदे म्हणाले, की याबाबत त्यांनी निवडणूक आयोगाशी चर्चा केली आहे. ही शाई अनेक वर्षांपासून वापरली जात आहे. बोगस मतदान होऊ नये, यासाठी निवडणूक आयोगाकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे. यंत्रे बंद पडली असतील त्याची तात्काळ नोंद घेतली जात आहे. निवडणूक आयोग याबाबत सतर्क असून, मतदान प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी आवश्यक ती काळजी घेतली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भाजप नेते गणेश नाईक यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर एकनाथ शिंदे यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता हात जोडून प्रश्न टाळला.
महायुतीचाच महापौर ः प्रताप सरनाईक
ठाण्यातील मतदारांनी लोकशाहीच्या उत्सवात स्वतःला झोकून दिले आहे. सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत ६० टक्क्यांहून अधिक मतदान होईल, असा अंदाज मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला. ठाणेकरांचा मतदानाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यासाठी केलेल्या विकासकामांचा विचार करून नागरिक मतदान करतील, असा मला पूर्ण विश्वास आहे. उद्या निकालानंतर संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. सर्व ठिकाणी महायुतीचाच महापौर निवडून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
