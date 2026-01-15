चारोटी उड्डाणपुलावर कारला अपघात
चारोटी उड्डाणपुलावर कारला अपघात
चौघे जखमी, दीड वर्षाच्या मुलाची प्रकृती गंभीर
कासा, ता. १५ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील चारोटी उड्डाणपुलावर गुजरातहून मुंबईकडे जाणाऱ्या कारचे नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला होता. या अपघातात कारमधील चार प्रवासी जखमी असून दीड वर्षाच्या मुलाची प्रकृती गंभीर आहे.
नियंत्रण सुटल्याने भरधाव कार गुरुवारी (ता. १५) दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास दुभाजकाला धडकली होती. त्यात अर्चना साहू (२५), शिल्पा साहू (२८), वाहनचालक सुशांत साहू (३२) आणि अल्मा साहू (दीड वर्षे) जखमी असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. जखमींना प्रथम कासा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी नागझरी येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच कासा पोलिस व महामार्ग पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्त वाहन बाजूला काढून काही काळ निर्माण झालेली वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्यात आली.
----------------------------
धोकादायक वळण
चारोटी उड्डाणपुलावरील धोकादायक वळण अपघातामुळे पुन्हा चर्चेत आले आहे. उड्डाणपुलावर चढ, अचानक वळण असल्याने याठिकाणी यापूर्वीही अनेक अपघात झाले आहेत. या ठिकाणी सुधारणा करण्याची वारंवार मागणी करूनही महामार्ग प्राधिकरणाने ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत.
