चकली पाकिटाच्या किंमतीवरून खालापूरात गोंधळ
चकली पाकिटाच्या किमतीवरून खालापुरात गोंधळ
दुकानदारासह नातेवाइकाला पर्यटकांकडून बेदम मारहाण, हॉटेलची तोडफोड
खालापूर, ता. १७ (बातमीदार) ः चकलीच्या पाकिटाची किंमत जास्त सांगितल्याच्या कारणास्तव मुंबईहून आलेल्या काही पर्यटकांनी दुकानदारावर आणि त्याच्या नातेवाइकांवर बेदम मारहाण करत हॉटेलमधील साहित्याची तोडफोड केल्याची धक्कादायक घटना खालापूर तालुक्यातील वावर्ले चौक परिसरात नुकतीच घडली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रकरणी खालापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
वावर्ले चौक येथील कर्जत मार्गावर बाबा डेअरीजवळ ‘दीप स्टॉल’ नावाचे हॉटेल सुधाकर विठोबा पारठे (वय ४१) चालवतात. मंगळवारी सायंकाळी ६.३० वाजण्याच्या सुमारास मुंबईहून आलेले काही पर्यटक त्यांच्या हॉटेलवर थांबले होते. या वेळी चकलीच्या पाकिटाच्या किमतीवरून पर्यटक आणि पारठे यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. सुरुवातीला किरकोळ स्वरूपाचा असलेला हा वाद काही क्षणांतच उग्र बनत हातघाईत रूपांतरित झाला. संतप्त झालेल्या पर्यटकांनी सुधाकर पारठे यांना हाताबुक्क्यांनी व लाथांनी मारहाण केली. भांडण सोडवण्यासाठी मध्ये पडलेले त्यांचे चुलत भाऊ सचिन किसन पारठे (३७) यांनाही पर्यटकांनी बेदम मारहाण केली. या वेळी आरोपींनी हॉटेलमधील टेबल, खुर्च्या तसेच इतर साहित्याची तोडफोड करून मोठ्या प्रमाणात नुकसान केल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेनंतर जखमी सचिन पारठे यांनी खालापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार अंकित पटेल, निखिल वर्मा, ध्रुव माळी, गोविंदा यादव (सर्व रा. अंधेरी, मुंबई) तसेच अन्य चार अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा पुढील तपास पोलिस हवालदार रतन बागुल करीत आहेत. या घटनेमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, पर्यटकांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.
