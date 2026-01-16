प्रभाग क्रमांक २०
प्रभाग क्रमांक २०
अंतिम निकाल
२० अ
सारंग कदम - (उबाठा) ८७८३
मालती पाटील - (शिवसेना शिंदे गट) १६२५९
योगेश मयेकर- (कांग्रेस) ९९०
नोटा ३६६
२० ब
शर्मिला गायकवाड- (शिवसेना शिंदे गट) १३५५०
सविता चव्हाण - (मनसे) ७२४०
रेश्मा अहिरे- ९१६
वैशाली - ४६१२
नोटा - ९०६
२० क
राजश्री नाईक - (मनसे) ९३८०
नम्रता पामनानी- (शिवसेना शिंदे गट) १६५७५
नोटा - १२९५
२० ड
भारत चव्हाण - (भाजप) १३९६४
राजेश वायाळ - (उबाठा) १०३४०
स्वप्नील कोळी - (कांग्रेस) १४४४
नोटा - ७६५
