प्रभाग क्रमांक २३
पॅनल अ
१)मिलिंद पाटील
(शिवसेना शिंदे गट)
मते:१५९४८
२)प्रकाश पाटील(राष्ट्रवादी शरद पवार)
मते:१००८९
३) ॲड सुदर्शन साळवी (राष्ट्रवादी)
मते:१५८१
नोटा:१०२८
पॅनल ब
१)प्रमिला केणी (अपक्ष)
मते: १५१५६
२)मनाली पाटील(शिवसेना शिंदे गट)
३)रंजन गाला (राष्ट्रवादी)
१५४१
नोटा:११४९
पॅनल क
१)अपर्णा साळवी(शिवसेना शिंदे गट)
मते:१५३५०
२)सपना पाटील(राष्ट्रवादी शरद पवार)
९४७२
३) सेजल कदम ( राष्ट्रवादी)
२२७५
नोटा:१७४१
पॅनल ड
१) मंदार केणी (शिवसेना शिंदे गट)
२०३९९
२)विलास गायकर (शिवसेना उबाठा)
५२४३
३)हमीद शेख(काँग्रेस)
१९९६
नोटा:८१३
