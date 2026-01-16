डोंबिवली पूर्व प्रभाग 20 मध्ये ईव्हीएम बदलाचा आरोप
डोंबिवलीत ईव्हीएम बदलाचा आरोप
१५ उमेदवारांचे ठिय्या आंदोलन, निवडणूक रद्द करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १६ ः शहराच्या पूर्वेतील प्रभाग क्रमांक २० मध्ये मशीन बदलल्याचा आरोप करत शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, काँग्रेस व अपक्ष अशा विविध पक्षांतील एकूण १५ उमेदवारांनी डोंबिवली पूर्व येथील पाटकर विद्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. ‘ईव्हीएम हटाव, देश बचाव’ अशा घोषणांसह ही निवडणूक रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
पाटकर विद्यालयात सुरू असलेल्या मतमोजणी प्रक्रियेवर भाजप उमेदवार वगळता सर्व सर्वपक्षीय उमेदवारांनी बहिष्कार टाकत बाहेर ठिय्या आंदोलन केले. आंदोलन करणाऱ्या सर्व १५ उमेदवारांनी ही निवडणूक रद्द करावी, अशी एकमुखी मागणी केली.
मतदारांना न्याय मिळाला पाहिजे, जनतेला न्याय मिळालाच पाहिजे, ही निवडणूक रद्द झाली पाहिजे, ईव्हीएम हटाव, देश बचाव, संविधान बचाव, देश बचाव या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.
मतमोजणी प्रक्रियेवर बहिष्कार
या आंदोलनात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमोद कांबळे, विमल बोरसे, काँग्रेस पक्षाचे चंद्रकांत पगारे, कांचन लोके, वंचितचे सुमीत कानकुटे, अस्मिता सरवदे, अपक्ष प्रमिला चौधरी यांच्यासह सर्व १५ उमेदवार सहभागी होते. सर्व उमेदवारांनी आतमध्ये न जाण्याचा निर्णय घेत मतमोजणी प्रक्रियेवर बहिष्कार कायम ठेवला.
निवडणूक कार्यालयाबाहेर निषेध रॅली
यानंतर सर्व उमेदवारांनी संविधान बचाव, देश बचाव, निवडणूक रद्द झालीच पाहिजे, ईव्हीएम हटाव, देश बचाव, अशा जोरदार घोषणाबाजी करत निवडणूक कार्यालयाबाहेर निषेध रॅली काढली. नंतर आपापल्या घरी निघून गेले. या वेळीही कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.