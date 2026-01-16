कार्यकर्त्यांच्या प्रेमावर टायगर जिंदा आहे - हितेंद्र ठाकूर
कार्यकर्त्यांच्या प्रेमावर ‘टायगर जिंदा है’ ः हितेंद्र ठाकूर
गेल्या काही दिवसांत येथील मतदारांनी निवडून आलेल्यांचे काम बघितले होते, त्यामुळे कार्यकर्ते पेटून उठले होते. हा विजय माझा नसून कार्यकर्त्यांचा आहे. पक्ष फोडून जास्त वेळ निवडणूक जिंकता येत नाही. त्यापेक्षा स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना जपा. जर मतदार यादीतील घोळ आणि मशीन बंद पडण्याच्या घटना घडल्या नसत्या तर आम्ही १००च्या वर गेलो असतो, त्यामुळे पुन्हा कार्यकर्त्यांना सलाम.
- हितेंद्र ठाकूर, बहुजन विकास आघाडीचे नेते
...........
वसई-विरार महापालिकेमध्ये बहुजन विकास आघाडीचे ७१ सदस्य निवडून आले असले, तरी यामध्ये ६५ नगरसेवक हे मूळ बहुजन विकास आघाडीचे आहेत. तीन उमेदवार काँग्रेसचे असून ते बहुजन विकास आघाडीच्या तिकिटावर आणि चिन्हावर निवडून आले आहेत. मनसे बहुजन विकास आघाडी यांनी युती केल्यामुळे मनसेचा एक नगरसेवक निवडून आला आहे. काँग्रेसची एक नगरसेविका येथे निवडून आली आहे. यामध्ये मनसेचे उमेदवार प्रफुल्ल पाटील हे सर्वाधिक मताधिक्याने म्हणजे ९,००० मतांनी निवडून आले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.