अपघांत साईपालखीतील २ पदयात्री ठार ; तिघेजण गंभीर जखमी
अपघातात दोन ठार; तिघे जण गंभीर जखमी
शहापूर, ता. १६ (वार्ताहर) : मुंबई-नाशिक महामार्गावर शुक्रवारी (ता. १५) झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत शिर्डीला जाणाऱ्या साईपालखीतील दोघांचा मृत्यू झाला, तर तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मुंबईच्या अँटॉप हिल येथील यंग बॉइज स्पोर्टस् क्लबचा वैभव मळीक (वय २६) या पदायात्रीला अनोळखी वाहनाने जोरदार धडक दिल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता.१५) घडली. मुंबई-नाशिक महामार्गावर चेरपोलीजवळ सकाळी हा अपघात घडला. शहापूर पोलिस वाहनाचा शोध घेत असल्याचे पोलिस उपनिरीक्षक एम. बी. कपिले यांनी सांगितले.
तर दुपारी गोलभन गावाजवळ झालेल्या दुसऱ्या अपघातात साईपालखीतील पदयात्री स्वप्नील शशिकांत साळुंखे (वय २४, रा. डोंबिवली) याचा मृत्यू झाला आहे. त्याच्या सोबतचे पदयात्री युवराज अनिल गोंधळी (वय १७, रा. ठाणे), हर्ष अतिष गायकवाड (वय २२, रा. ठाणे) आणि केशव अरुण खाडे (वय २२, रा. ठाणे) हे तिघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर खर्डी ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उचारासाठी ठाण्याच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
