प्रभाग क्रमांक २४
प्रभाग क्रमांक २४
पॅनल अ
१) आरती गायकवाड (शिवसेना शिंदे गट)
मते:१३६१५
२) सुषमा पाटील (राष्ट्रवादी शरद पवार)
मते:८७९७
३)आरती कटकधोंड (काँग्रेस)
मते:१३६१
नोटा:१५२५
पॅनल ब
१) प्रियांका पाटील (शिवसेना शिंदे गट)
मते:१२१८३
२) वैशाली खारकर (राष्ट्रवादी शरद पवार)
मते:७१२८
३)अनिता गवते (शिवसेना उबाठा)
६५८७
नोटा:१३२७
पॅनल क
१) जितेंद्र पाटील (शिवसेना शिंदे गट)
मते:१२११३
२) सुशांत सूर्यराव (राष्ट्रवादी शरद पवार)
मते:१०४७९
३)मुकुंद ठाकूर (अपक्ष)
मते:३०००
नोटा: ५७८
पॅनल ड
१) संतोष तोडकर (शिवसेना शिंदे गट)
मते:१९७२७
२) अक्षय ठाकूर (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार)
मते:५९८०
३) हर्षल कोळी (काँग्रेस)
मते:९५५
नोटा:७२५
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.