एमआयएमचे दमदार पुनरागमन
‘एमआयएम’चे आठ उमेदवार विजयी
समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काॅँग्रेसला फटका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मुंबईत असदुद्दीन ओवेसी यांच्या ‘एमआयएम’ पक्षाने मुंबईत दमदार पुनरागम केले आहे. गेल्या वेळी पक्षाचे दाेन नगरसेवक निवडून आले होते. या वेळी ही संख्या आठवर नेण्यात पक्षाला यश आले आहे. शिवाजीनगर-मानखुर्द, अणुशक्तीनगर या मुस्लिमबहुल भागांत मिळवलेल्या या यशामुळे काँग्रेस, समाजवादी पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई अध्यक्ष सोडून जाणे, लोकसभा विधानसभा निवडणुकांमध्ये आलेले अपयश या संकटांशी लढत असलेल्या एमआयएमने मुंबईत चांगले यश मिळवून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मोजक्या जागांवर लक्ष केंद्रित करण्याची रणनीती यशस्वी झाली. मुंबईत एमआयएमने केवळ ३१ उमेदवार मैदानात उतरवले हाेते. यात अनेक उच्चशिक्षितांना पक्षाने संधी दिली हाेती. विधानसभेत मानखुर्द-शिवाजीनगर, अणुशक्तीनगरमध्ये एमआयएम उमेदवारांनी चांगली मते घेतली होती. त्यामुळे या वेळी एमआयएमने या दोन विधानसभा मतदारसंघांवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे वारीस पठाण यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.
मुंबईत मुस्लिम समाजाची संख्या १९ ते २० टक्के आहे. लोकसभा, विधानसभेत मुस्लिम समाजाने शिवसेना, काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. महापालिका निवडणुकीत त्यांनी स्थानिक समस्यांवर मतदान केले. मानखुर्द शिवाजीनगर मतदारसंघात सपचे आमदार अबू आझमी यांच्या कामगिरीवर नाराजी हाेती, तर अणुशक्तीनगर मतदारसंघातील आमदार सना मलिक यांचा पक्ष राज्यात भाजपसोबत सत्तेत असल्यामुळे मुस्लिम समाज दुरावल्याचा फटका बसला. या निकालांमुळे अबू आझमी आणि सना मलिक यांच्या विधानसभा मतदारंसघातील भविष्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची दाट शक्यता आहे.
लढवलेल्या जागा : ३१
जिंकलेल्या जागा : ८
