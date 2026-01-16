दिग्गज अपयशी, नव्यांना संधी
उल्हासनगरच्या राजकारणाला नवी दिशा
नवनीत बऱ्हाटे
उल्हासनगर, ता. १६ (वार्ताहर) : मतदानाच्या पेटीतून यंदा उल्हासनगरकरांनी थेट राजकीय भूकंप घडवला. वर्षानुवर्षे सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या दिग्गजांना मतदारांनी एकाच झटक्यात धक्का देत बदलाचा कौल दिला. निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकारणात अभूतपूर्व उलथापालथ झाली असून, आजवर ‘अजिंक्य’ मानले जाणारे अनेक चेहरे पराभवाच्या धक्क्याने हादरले आहेत.
उल्हासनगर महापालिका निवडणूक २०२६ ही शहराच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या निवडणुकांपैकी एक ठरली आहे. या निवडणुकीत मतदारांनी अनुभव, पदे आणि मोठ्या राजकीय नावांना बाजूला सारत स्पष्टपणे बदलाचा संदेश दिला. परिणामी, अनेक दिग्गज नेते, माजी महापौर, माजी उपमहापौर आणि प्रभावी पॅनेल प्रमुखांना पराभव पत्करावा लागला. या निकालांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे साई पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहरातील अस्तित्व जवळपास संपुष्टात आले आहे. एकेकाळी सत्ता स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे हे पक्ष यंदा मतदारांच्या विश्वासास पात्र ठरले नाहीत. त्यामुळे उल्हासनगरच्या राजकीय नकाशावर मोठा बदल झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
पॅनेलनिहाय निकाल पाहता, पॅनेल क्रमांक ५ मधून भाजपचे राजू जग्यासी आणि शिवसेनेचे विक्की भुल्लर यांचा अनपेक्षित पराभव झाला. पॅनेल ७ मधून रिपब्लिकन पक्षाचे भगवान भालेराव, तर पॅनेल ११ मधून साई पक्षाचे प्रमुख जीवन इदनानी आणि आशा इदनानी यांना मतदारांनी नाकारले. पॅनेल १५ मधून भाजपचे धनंजय बोडारे, वसुधा बोडारे, शीतल कदम, पॅनेल १६ मधून साई पक्षाचे राजा गेमनानी, तसेच पॅनेल १७ मधून भारत गंगोत्री यांचाही पराभव झाला. पॅनेल १९ आणि पॅनेल २० मधून विजय पाटील, किशोर वनवारी यांच्यासह माजी महापौर अपेक्षा पाटील यांचा पराभव हा लक्षवेधी ठरला आहे. या नेत्यांना शहराच्या राजकारणातील प्रभावी चेहरे मानले जात होते; मात्र यंदा मतदारांनी त्यांच्याविरुद्ध स्पष्ट कौल दिला.
जुने समीकरण संपले, नवे सुरू
एकूणच या निकालाने उल्हासनगरच्या राजकारणात ‘जुने समीकरण संपले, नवी वाट सुरू’ असा संदेश दिला आहे. प्रस्थापित नेतृत्वावर नाराजी, स्थानिक प्रश्नांवरील असमाधान आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची मानसिकता यामुळेच हा मोठा बदल घडून आल्याचे राजकीय निरीक्षकांनी मत नोंदवले आहे.
