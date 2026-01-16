जोगेश्वरीत शिवसेनेचा गड अभेद्य!
शिवानी परब, लोना रावत विजयी; खासदार वायकरांना पुन्हा दणका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : जोगेश्वरी विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारांनी बाजी मारली. जोगेश्वरी पूर्वचा परिसर अनेक वर्षांपासून शिवसेनेचा बालेकिल्ला असून, तो यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत अभेद्य राखला गेला.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शिवानी शैलेश परब या प्रभाग ७७ मधून तब्बल ८,७७३ मतांनी निवडून आल्या. त्यांनी प्रतिस्पर्धी शिंदे गटाच्या उमेदवार प्रियांका आंबोळकर यांना पराभूत केले. तसेच प्रभाग ७३ मधून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या लोना रावत यांचा विजय झाला. रावत यांनी शिंदे गटाचे खासदार रवींद्र वायकर यांच्या कन्या दीप्ती वायकर-पोतनीस यांचा १३ हजार ४२४ मते मिळवत पराभव केला. त्यांच्या या विजयानंतर आमदार बाळा नर यांनी सर्व जोगेश्वरीवासीयांचे आभार मानले.
सध्या जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे बाळा नर हे आमदार आहेत, तर रवींद्र वायकर हे खासदार आहेत. विधानसभा निवडणुकीत रवींद्र वायकर यांच्या पत्नी मनीषा वायकर यांचा पराभव झाला होता. त्यापाठोपाठ पालिका निवडणुकीत मुलीचा पराभव झाल्याने खासदार वायकर यांना जोगेश्वरीकरांनी पुन्हा मोठा धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे.
मला माहिती होते की मी जिंकणार आहे. जनता माझ्या बाजूने कायम होती. हे लोकांचे प्रेम होते. धनशक्तीच्या विरोधातील विजय आहे. मला आजपर्यंत कमी लेखले गेले, पण आम्ही किंगमेकर ठरलो.
- लोना रावत, विजयी उमेदवार, शिवसेना (ठाकरे, ७३)
प्रभाग ७२ मधून ममता यादव विजयी
प्रभाग क्रमांक ७२ मधून शिवसेना ठाकरे गटाच्या मनीषा पांचाळ भाजपच्या ममता यादव यांना काटे की टक्कर देत होत्या. पण निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ममता यादव यांना विजयी घोषित केल्यावर मनीषा पांचाळ यांनी मतमोजणी केंद्रात राडा केला. त्यांनी पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी केली; मात्र पुन्हा मतमोजणी केल्यावर अखेर ममता यादव विजयी झाल्या. ममता यादव यांना १४,५८८ तर, मनीषा पांचाळ यांना १२,९८२ मते पडली. त्यामुळे ममता यादव १,६०६ मतांनी विजयी झाल्या. सकाळपासून या प्रभागाचा निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान, दुपारी मनीषा पांचाळ यांच्या बाजूने निकाल न लागल्याने स्थानिकांनी मत चोरीचा आरोप करीत रस्त्यावर जनआक्रोश केला.
