प्रभाग क्रमांक २५
पॅनल अ
१)महेश साळवी ( शिवसेना शिंदे सेना )
१३१३९
२) रिटा यादव (राष्ट्रवादी शरद पवार
९५२८
३)सुरेश शेवाळे(राष्ट्रवादी)
२४६०
नोटा:९७३
पॅनल ब
१) अमिषा पाटील(शिवसेना शिंदे गट)
१२१५७
२)रेखा यादव(राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार)
५९६३
३) मंगल कळंबे (अपक्ष )
३४८१
नोटा:९४२
पॅनल क
१)चंद्रकांता साळवी(शिवसेना शिंदे गट)
१२००४
२) वर्षा मोरे(राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार)
८०२५
३) प्रियांका ठाकूर(राष्ट्रवादी)
३४४२
नोटा:८२७
पॅनल ड
१)प्रकाश बर्डे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार)
६८९२
२) मनिषा साळवी (अपक्ष)
५७०१
३) ॲड दीनानाथ पांडे (भाजप)
५५७१
नोटा:५१२
