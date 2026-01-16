आरोप, नाराजी... तरीही कौल नार्वेकरांना
आरोप, नाराजी... तरीही कौल नार्वेकरांना
तिन्ही उमेदवार विजयी; नोटाला दोन हजारांहून अधिक मते
नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : एकाच कुटुंबातील तीन जणांना उमेदवारी, विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना रोखण्याचा आरोप, धमकीचे व्हायरल होणारे व्हिडिओ यावरून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीकेची झाेड उठली हाेती. या पार्श्वभूमीवर कुलाब्यातील तीन प्रभागांतील लढत लक्षवेधी ठरली होती. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर नार्वेकरांच्या कुटुंबातील तिन्ही उमेदवारांना कौल दिला आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर यांनी प्रभाग क्रमांक २२६मध्ये १० हजारांहून अधिक मताने विजय मिळवला. या प्रभागात निवडणूक रिंगणात केवळ दोनच उमेदवार आहेत. विरोधी पक्षाचा अधिकृत उमेदवार नसल्याने सर्वांनी अपक्ष उमेदवार तेजल पवार यांना पाठिंबा दिला होता. पवार यांना सात हजार ९९७ मते मिळाली; मात्र या ठिकाणी १,४०४ मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडत आपली नापसंती दर्शवली. या ठिकाणच्या कोळीवाड्यात मकरंद यांच्याबद्दल अनेक मतदारांनी उघडपणे नाराजी बोलून दाखवली. शेवटच्या टप्प्यात राहुल नार्वेकरांनी ठिकठिकाणी लोकांना भेटून त्यांची नाराजी कमी केल्याचे सांगितले जाते.
प्रभाग क्रमांक २२५मधून राहुल नार्वेकर यांची वहिनी हर्षिता नार्वेकर यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार अजिंक्य धात्रक यांना साडेचार हजार मतांनी पराभूत केले. मुंबईतील सर्वात कमी मतदान झालेल्या नेव्हीनगरच्या प्रभाग क्रमांक २२७ मध्ये राहुल नार्वेकर यांची चुलत बहीण डॉ. गौरवी शिवलकर- नार्वेकर यांनी पाच हजारांहून अधिक मतांनी विजय मिळवला.
नार्वेकर कुटुंबाचा विजय
प्रभाग क्रमांक २२५
विजयी उमेदवार : हर्षिता नार्वेकर (भाजप)
मते : ११,३०७
पराभूत उमेदवार : अजिंक्य धात्रक (शिवसेना ठाकरे गट)
मते : ६,४२३
प्रभाग क्रमांक २२६
विजयी उमेदवार : मकरंद नार्वेकर (भाजप)
मते : १८,०५८
पराभूत उमेदवार तेजल पवार (अपक्ष) : ७,९९७ मते
‘नोटा’ : १,४०४ मते
प्रभाग क्रमांक २२७
विजयी उमेदवार : डॉ. गौरवी शिवलकर-नार्वेकर (भाजप)
मते : ५,१८४
पराभूत उमेदवार : रेहाना शेख (ठाकरे गट)
मते : २,१४०
