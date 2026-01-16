चौकट
प्रभाग १५, १७, २२ बाकी आहे
प्रभाग १
अ. जयंत शंकर बसवत,बविआ ११,४२५
महेश धांगडा ,भाजप
ब. ॲड. अस्मिता विशाल पाटील बविआ ११,६८९
मंजुळा ओगे ,भाजप
क. सुनंदा प्रमोद पाटील ,बविआ १२,१०१
रजनी पाटील भाजप
ड. सदानंद गजानन पाटील बविआ ११,०१६
विजय घरत, भाजप
प्रभाग क्रमांक २ –
अ. रीना वाघ, भाजप १२,७५३
सुरेखा बविआ
ब. सानवी संजोग यंदे, भाजप १२,०८४
प्रीती पाटील बविआ
क. रवी श्री गोपाळ पुरोहित, भाजप ११,६२६
किरण ठाकूर, बविआ
ड. जितेंद्र राऊत, भाजपा १२,११९
महेश पाटील बविआ
प्रभाग क्रमांक ३ – विरार पूर्व (बहुजन विकास आघाडी)
अ. नरेंद्र पाटील, बविआ ७,९८२
किरण कीणी, भाजप
ब. झीनत जाहिदी बविआ ७,९३५
सीमरन कुळे शिवसेना ठाकरे
क. सुवर्णा गायकवाड बविआ ८,०९०
अपर्णा पाटील, शिवसेना शिंदे
ड. रोहन सावंत बविआ ७,९६८
हरेश्वर पाटील ,शिवसेना शिंदे
प्रभाग क्रमांक ४ –
अ. अमृता चोरघे, (बविआ) ९,४२६
माया चौधरी, भाजप
ब. सुमन दुर्गेश बविआ ९,४४२
नीतू झा, भाजप
क. प्रफुल साने बविआ ९,१६१
मनीष वैद्य, भाजप
ड. अजीव ,बविआ ९, ४७०
महेश पाटील भाजप
प्रभाग क्रमांक ५ – विरार पश्चिम (भाजप)
अ. गौरव राऊत, भाजप ९,१२१
हार्दिक राऊत बविआ
ब. संजना भागदे, भाजप ९,४१०
रीताबेन सर्वया बविआ
क. ॲड. दर्शना कोटक भाजप ९,३८२
अर्चना जैन बविआ
ड. मेहुल शाह, भाजप ९,२००
पंकज ठाकूर बविआ
प्रभाग क्रमांक ६ – विरार पूर्व (बहुजन विकास आघाडी)
अ. ऋषिका पाटील बविआ ८, २२७
प्रियल पयकडे, शिवसेना ठाकरे
ब. संगीता भेरे बविआ ८,८५३
रोशनी जाधव, शिवसेना ठाकरे
क. नारायण मांजरेकर, भाजप ९,७२७
विनोद पाटील बविआ
ड. हितेश जाधव भाजप ८,४०६
स्वप्नील पाटील, बविआ
प्रभाग क्रमांक ७ – विरार पूर्व (बहुजन विकास आघाडी)
अ. प्रतिभा पाटील, बविआ ११,००८
तेजस्विनी पाटील, भाजप
ब. विनोद झा बविआ ८,८६१
पुतुल झा , शिवसेना शिंदे
क. प्रशांत राऊत बविआ ९,०४७
सुदेश चौधरी, शिवसेना शिंदे
ड. निषाद चोरघे बविआ ८,६७४
कल्पक पाटील, भाजप
प्रभाग क्रमांक ८ – नालासोपारा (बहुजन विकास आघाडी)
अ. नीता घरत,बविआ १५,६८५
शरयू राठोड ,भाजप
ब. प्रदीपिका सिंह, बविआ १३,९२२
कल्याणी पाटील, शिवसेना शिंदे
क. पंकज पाटील, बविआ १४,८६८
प्रमोद सिंह, भाजप
ड. सचिन देसाई, बविआ, १०,०४८
गोपाळ कोल्हे, सपा
राजकीय समीकरणांवर परिणाम
या निकालांमुळे विरार–नालासोपारा परिसरात बहुजन विकास आघाडीची पकड अधिक मजबूत झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. तर विरार पश्चिम व विरार पूर्वातील दोन प्रभागांत भाजपने मिळवलेल्या विजयामुळे पक्षाला बळ मिळाले आहे. आगामी महापालिका राजकारणात या निकालांचे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रभाग २३
विजयी उमेदवार : -
अ- अपर्णा पाटील, भाजप ९,११४
माया तळेकर बविआ
ब - महेश सरवणकर , भाजप ८,९६५
रुंदेश पाटील बविआ
क - निम्मी दोषी, भाजप ९,२१३
गीता आयरे, बविआ
ड - प्रदीप पवार, भाजप ९,०७१
प्रवीण नलावडे बविआ
प्रभाग क्रमांक : २४ -
प्रभाग समिती : वसई पश्चिम
अ, ब, क, ड
पूर्ण पॅनल बहुजन विकास आघाडी विजयी
विजयी उमेदवार : -
अ - कल्पेश मानकर, बविआ ११,५६१
अतुल पाटील, शिवसेना शिंदे
ब- सुवर्णा पाटील,बविआ ९,१७६
स्मिता डीकॉस्ता, भाजप
क- पुष्पा संदेश जाधव, बविआ १०,०५४
भावना गोवारी, भाजप
ड - टीबर्ट ( अजय ) रॉड्रीगज अँथोनी बविआ ९,३३२
सिद्धेश तावडे, भाजप
प्रभाग क्रमांक : २५
विजयी उमेदवार : -
अ - रोहिणी जाधव, (बविआ)७, २४०
अर्चना पवार, भाजप
ब - पंकज चोरघे, (बविआ) ६, ६८६
प्रथमेश राऊत (ठाकरे)
क - अरुणा डाबरे, (बविआ)८, ००६
स्वीटी घोसालवीस (शिवसेना शिंदे)
ड - लॉरेल डायगो डायस, (बविआ) ५,७५८
मेकॅन्सी डाबरे - शिवसेना ठाकरे
प्रभाग क्रमांक : २६
विजयी उमेदवार : -
अ - प्रमिला पाटील,बविआ ९,३१३
चारुशीला घरत, भाजप
ब- मार्शलींन चाको, बविआ ८,८२०
साधना धुरी भाजप
क- प्रकाश दुमा रॉड्रीग्स,बविआ ८, ८५४
कोलासो मॅथ्यू भाजप
ड- चंद्रशेखर धुरी, बविआ ८,३९०
उत्तम नायर भाजप
प्रभाग क्रमांक : २७
विजयी उमेदवार : -
अ - जोशना शरद भगली, बविआ १४,९६३
दमयंती भोईर, भाजप
ब - सुनील मोरेश्वर आचोळकर, बविआ १३, ६१५
राजेंद्र म्हात्रे भाजप
क - दीपा सुजेश पाटील,बविआ. १३, ७३०
हर्षला गावडे भाजप
ड- कन्हैया भोईर, बविआ १५,५३०
धरेंद्र कुलकर्णी. भाजप
प्रभाग क्रमांक : २८
विजयी उमेदवार : -
अ - आशिष वर्तक, (बविआ )१०,५१८
नितीन ठाकूर (भाजप)
ब - ज्योती धोंडेकर, (बविआ )१०,०८५
सुचिता शेट्टी (भाजप)
क - बिना फुटयाडो,(बविआ )१२, ७३८
जेनी अँड्रॉडिश (शिवसेना शिंदे)
ड - प्रवीण शेट्टी, (बविआ)९, ३७८
नीलेश भानुसे (भाजप)
प्रभाग क्रमांक - २९
प्रभाग समिती - वसई पश्चिम
: अ, ब, क,
पूर्ण पॅनल बहुजन विकास आघाडी विजयी
विजयी उमेदवार : -
अ - अलका गमज्या, (बविआ)९, २०५
दीपा चावंडे (भाजप)
ब - डॉक्टर शुभांगी हेमंत पाटील,( बविआ)९, ५००
शिल्पा पाटील (भाजप)
क - अफिफ जमील अहमद शेख ( बविआ )८, ९२८
यशोधन ठाकूर (शिवसेना शिंदे)
*प्रभाग क्रमांक १६ ते २२ पर्यंत निकाल*
प्रभाग क्रमांक .१८ नालासोपारा पूर्व . भाजप ३ विजयी, तर १ शिंदे सेना उमेदवार विजयी
भाजप + शिंदे सेना (३+१).
१.अ.. गणेश पाटील, भाजपा १०९९०
मिलिंद जगन्नाथ घरत भविया
२.ब. हेमलता सिंह (शिंदे गट ) ९७६३
सरिता दुबे बविआ
३.क. ख्याती घरत, भाजपा ९४९४
अमिता कैलास पाटील बविआ
४.ड. गंगेश्वर श्रीवास्तव , भाजपा ९८०१
राम विलास गुप्ता बविआ
प्रभाग १९.. नालासोपारा पूर्व . चारी विजयी उमेदवार बहुजन विकास आघाडी (BVA)
५. अ.. लता कांबळे,बविआ १३३९०
वैशाली सोनवणे शिवसेना शिंदे
६. ब. संतूर यादव,बविआ १३९३३
निर्मला पागी भाजपा
७. क. प्रफुल्ल पाटील,बविआ १५२०९
अश्विन सावरकर भाजपा
८. ड. अरशद चौधरी,बविआ १०७१०
अभिषेक कल्याण सिंह शिवसेना शिंदे
प्रभाग. २०
.अ. प्रसन्न भाताणकर- बविआ ११०२३
सूर्यकांत वाघमारे भाजपा
.ब. रमेश घोरकाना,बविआ १११७७
वासंती धुमाळ भाजपा
. क. योगिता पाटील बविआ १०९९१
उज्वला विश्वास किनी शिवसेना शिंदे
. ड. निशा भोईर बविआ १९५४५
अश्विनी नितीन भोईर शिवसेना शिंदे
. प्रभाग..२१
अ. विशाल जाधव (भाजप) ९७१४
रुपेश जाधव बविआ
ब. प्रार्थना मोंडे बविआ १०५६४
शिल्पा मेस्त्री, शिवसेना शिंदे
क. काजल गोपाळे बविआ ९९०३
पुनम बिदलन भाजपा
ड. अजित भोईर बविआ ८८०३
उमेश माळी, शिवसेना शिंदे
प्रभाग २२...
१७. अ. अशोक शेळके, भाजपा
१८. ब. पिंकी राठोड, भाजपा
१९. क. कल्पना नागपुरे, भाजपा
२०. ड. अभय कक्कड , भाजपा
प्रभाग १६ ,
अ. निलेश चौधरी भाजपा १०१८१
शेखर भोईर बविआ
ब. मीरा निकम, भाजपा १०१९५
किरण तिवारी बविआ
क. बंटी तिवारी, भाजपा ९९९७
धनश्री पाटेकर बविआ
ड. जयप्रकाश सिंह , भाजपा १०८२५
धनंजय गावडे बविआ
प्रभाग..१७, नालासोपारा पूर्व..चारी उमेदवार विजयी भाजप
२५ अ. स्मिता पाटील
२६. ब. बबीता सिंह
२७. क. जयप्रकाश वझे
२८. ड. शरद सुर्वे
वसई विरार महापालिका निकाल ( प्रभाग ९ ते १५)
प्रभाग समिती :९ (नालासोपारा पूर्व)
प्रभाग समिती :९ (नालासोपारा पूर्व)
प्रभाग क्रमांक : अ.
विजयी : रुपाली सुनिल पाटील (बविआ) १२१७४
दिपाली नारकर, शिवसेना शिंदे
प्रभाग समिती :९
प्रभाग क्रमांक : ब
विजयी : सुमन किरण काकडे (बविआ) १०४६३
सुमन कल्पनाथ सिंह, भाजपा
प्रभाग समिती :९
प्रभाग क्रमांक : क
विजयी : निलेश दामोदर देशमुख (बविआ) ११६५२
विश्वास लक्ष्मण सावंत भाजपा
प्रभाग समिती :९
प्रभाग क्रमांक : ड
विजयी : विनोद हरिश्चंद्र जाधव (बविआ) १०६१०
कमलेश खटावकर,भाजपा
प्रभाग समिती :१० (नालासोपारा पूर्व)
प्रभाग क्रमांक : अ
विजयी : किशोर नाना पाटील (भाजपा) ११०३१
भरत मकवाना बविआ
प्रभाग समिती :१०
प्रभाग क्रमांक : ब
विजयी : डिंपल (एकता कौशलेंद सिंह)(भाजपा)१००३१
समानी खालीद बविआ
प्रभाग समिती :१०
प्रभाग क्रमांक : क
विजयी : अंजू हरिकेश तिवारी (भाजपा) १०२३८
रिया जाधव बविआ
प्रभाग समिती :१०
प्रभाग क्रमांक : ड
विजयी : पंकज दत्तात्रय देशमुख(भाजपा) १०४२९
अमित वैद्य बविआ
प्रभाग समिती :११
प्रभाग क्रमांक : अ
विजयी उमेदवार : नमिता प्रितेश पवार (भाजप) १३२७३
मंजिरी जाधव बविआ
प्रभाग समिती :११
प्रभाग क्रमांक : ब
विजयी उमेदवार : जितेंद्र मनोहर पाटील (भाजप)११४६४
किशोर पाटील बविआ
प्रभाग समिती :११
प्रभाग क्रमांक : क
विजयी उमेदवार : रसिका राजेश ढगे (भाजप) १२००६
राजुल वाघचौरे बविआ
प्रभाग समिती :११
प्रभाग क्रमांक : ड
विजयी : मनोज गोपाळ पाटील (भाजप) ११२६१
हरी ओम श्रीवास्तव बविआ
प्रभाग समिती :१२ (विरार पश्चिम)
प्रभाग क्रमांक : अ
विजयी : ज्योती दीपक म्हात्रे (बविआ) ११५०८
ज्योती राऊत,भाजपा
प्रभाग समिती :१२
प्रभाग क्रमांक : ब
विजयी : स्वप्नील जगन्नाथ कवळी (बविआ) ११०१०
भूपेश राऊत ,भाजपा
प्रभाग समिती :१२
प्रभाग क्रमांक : क
विजयी : रंजना लाडक्या थालेकर (बविआ) १०७७९
यूगा वर्तक भाजपा
प्रभाग समिती :१२
प्रभाग क्रमांक : ड
विजयी : डॉमनिक इग्नेशियस रुमाव (बविआ) १०३९५
विशाल रवींद्र राऊत भाजपा
प्रभाग समिती :१३
प्रभाग क्रमांक : अ
विजयी : ऍड. दीप्ती चेतन भोईर(ब वि आ)१४८०३
रूपाली किनी ,भाजपा
प्रभाग समिती :१३
प्रभाग क्रमांक : ब
विजयी : सॅरल आलेक्स डाबरे (काँग्रेस),११८०६
सपना अफांसो. शिवसेना ठाकरे
प्रभाग समिती :१३
प्रभाग क्रमांक : क
विजयी : मार्शल डॉमनिक लोपीस, (ब वि आ) १४६३२
चंद्रकांत वझे शिवसेना शिंदे
प्रभाग समिती :१३
प्रभाग क्रमांक : ड
विजयी : परेश प्रभाकर किणी (ब वि आ) १३२०१
बावतीस फिगर भाजपा
प्रभाग समिती :१४
प्रभाग क्रमांक : अ
विजयी : सरिता प्रशांत मोरे(ब वि आ ) ११०९७
वैष्णवी भोंडवे भाजपा
प्रभाग समिती :१४
प्रभाग क्रमांक : ब
विजयी : अतुल रमेश साळुंखे(ब वि आ ) ११४७१
चौधरी योगेश भगवान ,भाजपा
प्रभाग समिती :१४
प्रभाग क्रमांक : क
विजयी : गायत्री अगस्ती सावंत (ब विआ) ११६०४
सुषमा दिवेकर भाजपा
प्रभाग समिती :१४
प्रभाग क्रमांक : ड
विजयी : आलमगीर डायर (ब विआ) १०८३३
विनीत तिवारी ,भाजपा
प्रभाग समिती :१५
प्रभाग क्रमांक : अ
सर्व भाजपाचे उमेदवार विजयी
