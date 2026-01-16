प्रभाग क्रमांक १
प्रभाग क्रमांक १
पॅनल अ
विक्रांत तांडेल (शिवसेना शिंदे गट)
मिळालेली मते- २०४००
पॅनल ब
अनिता ठाकूर (भाजप)
मिळालेली मते- १९८१३
पॅनल क
नम्रता घरत (शिवसेना शिंदे गट
मिळालेली मते- १८३७०
पॅनल ड
सिद्धार्थ ओवळेकर (शिवसेना शिंदे गट)
मिळालेली मते- १७३९३
प्रभाग क्रमांक २
ैॅपॅनल अ
कमल चौधरी (भाजप)
मिळालेली मते- १८९६३
पॅनल ब
विकास पाटील (भाजप)
मिळालेली मते- १६२४९
पॅनल क
अर्चना मणेरा (भाजप)
मिळालेली मते- १७५७४
पॅनल ड
मनोहर डुंबरे (भाजप)
मिळालेली मते- १५३०५
प्रभाग क्रमांक ३
पॅनल अ
पद्मा भगत (शिवसेना शिंदे गट )
मिळालेली मते- १०५३४
पॅनल ब
मीनाक्षी शिंदे (शिवसेना शिंदे गट )
मिळालेली मते- १०९६५
पॅनल क
लहू पाटील (शिवसेना शिंदे गट )
मिळालेली मते- ८५४०
पॅनल ड
विक्रांत वायचळ (शिवसेना शिंदे गट )
मिळालेली मते- ७७३१
प्रभाग क्रमांक ७
पॅनल अ
विमल भोईर (शिवसेना शिंदे गट)
पॅनल ब
कल्पना पाटील (शिवसेना शिंदे गट)
पॅनल क
राजेंद्र फाटक (शिवसेना शिंदे गट)
पॅनल ड
वैभव कदम (भाजप)
प्रभाग क्रमांक ६
पॅनल अ
वनिता घोगरे (शिवसेना शिंदे गट)
मिळालेली मते- १६९२२
पॅनल ब
सरिता ठाकूर (शिवसेना शिंदे गट)
मिळालेली मते- १८६४२
पॅनल क
प्रशांत जाधवर (शिवसेना शिंदे गट)
मिळालेली मते १७५१८
पॅनल ड
हणमंत जगदाळे (शिवसेना शिंदे गट)
मिळालेली मते १९४९५
प्रभाग क्रमांक १३
प्रभाग क्रमांक १५
पॅनल अ
सुरेश कांबळे (भाजप)
९८४८
पॅनल ब
यज्ञा भोईर (शिवसेना शिंदे गट)
१८२७२
पॅनल क
अनिता यादव (भाजप)
९५७०
पॅनल ड
अमित सरैया (भाजप)
११९६६
प्र्
ाभाग क्रमांक १९
पॅनल अ
मीनल संख्ये (शिवसेना शिंदे गट )
मिळालेली मते- १६०२०
पॅनल ब
नम्रता भोसले (शिवसेना शिंदे गट
मिळालेली मते- १७२७९
पॅनल क
विकास रेपाळे (शिवसेना शिंदे गट)
मिळालेली मत- १७२८२
पॅनल ड
राजेंद्र फाटक (शिवसेना शिंदे गट )
मिळालेली मते १७०६१
प्रभाग क्रमांक २०
पॅनल अ
मालती पाटील (शिवसेना शिंदे गट
१६२५९
पॅनल ब
शर्मिला पिंपळोलकर (शिवसेना शिंदे गट)
१३५७१
पॅनल क
नम्रता पमनानी (शिवसेना शिंदे गट )
१६५७५
पॅनल ड
भरत चव्हाण (भाजप)
१३९७९
प्रभाग क्रमांक २१
उथळसर प्रभाग समिती
१०,११,१२
प्रभाग क्रमांक १०
पॅनल अ
पुनम माळी (राष्ट्रवादी अ.प.गट)
१३४४३
पॅनल ब
वहिदा खान (राष्ट्रवादी अ.प.गट)
१०९९४
पॅनल क
नजीब मुल्ला (राष्ट्रवादी अ.प.गट)
१५०१८
पॅनल ड
सुहास देसाई (राष्ट्रवादी अ.प.गट)
१०९४४
प्र्
प्रभाग क्रमांक २३
पॅनल अ
मिलींद पाटील (शिवसेना शिंदे गट)
१५९४८
पॅनल ब
प्रमीला केणी (अपक्ष राष्ट्रवादी श.प.गट पुरस्कृत)
१५१५६
पॅनल क
अपर्णा साळवी (शिवसेना शिंदे गट)
१५३५०
पॅनल ड
मंदार केणी (शिवसेना शिंदे गट)
२०३९९
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.